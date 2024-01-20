"До наших позицій доходять майже ніколи": боєць 36-ї ОБрМП про "стабільну" ситуацію в Кринках

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами, які складаються з 6-8 людей, але потрапляють "під роздачу" артилерії не доходячи до українських позицій, розповів воїн.

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В районі Кринок на Херсонщині російські окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з лівого берега. Вони намагаються штурмувати українські позиції малими групами. Про це з посиланням на бійців 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Ну і як завжди рубрика "вечірні Кринки", про обстановку на плацдармі на лівому березі від морпіха 36-ої ОБрМП. Настільки стабільно що і казати немає чого. В тупу ідуть по відкритій місцевості, поки не накриє арта. До наших позицій доходять майже ніколи, що дуже добре", — написав він.

Зазначається, що в районі Кринок російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ малими групами. Зазвичай вони складаються з 6-8 людей.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 20 січня повідомили, що українські захисники відбили 6 ворожих атак на лівому березі.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 січня дрон Сил оборони вполював ворожий розрахунок операторів БпЛА на лівому березі Дніпра. Загинули кілька окупантів — операторів дронів, є поранені. Розрахунок постійно атакував українські катери на Дніпрі.

Раніше бійці ЗСУ повідомляли, що дорогою в Кринки на Херсонщині на штурм не дійшли два десятки окупантів. Вони сховалися і не виходили на зв'язок.