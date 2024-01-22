Подстрелили главного "копателя": на Харьковщине пограничники не дали оккупантам окопаться (видео)

Аэроразведка ГПСУ обнаружила вражескую технику, которая двигалась по заснеженному полю в направлении вглубь территории Украины. За ней проследили и в нужный момент нанесли удар.

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На Харьковщине пограничники ГПСУ уничтожили вражеский экскаватор, который приехал копать окопы для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, аэроразведка обнаружила вражескую технику, которая двигалась по заснеженному полю в направлении вглубь территории Украины. За ней проследили и в нужный момент нанесли удар.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" разбили вражеский экскаватор на Харьковщине. Техника как раз обустраивала позиции оккупантов", — говорится в сообщении.

По экскаватору отработали дроном-камикадзе. После потери главного "копателя" российские оккупанты временно перестали обустраивать новые позиции.

Напомним, что Силы обороны Украины отошли от села Крохмальное на Купянском направлении. Геолоцированные кадры, опубликованные 20 января, показали, что ВС РФ незначительно продвинулись на восток от Ивановки (20 км от Купянска).

Ранее сообщалось, что Украина могла получить в качестве помощи 500 танков Т-72 и производных от них. Авторы Defence24 выяснили, какие страны еще имеют доступные танки Т-72 и/или производные от них, или Т-80, и при каких условиях они бы могли передать свои машины Украине.