Підстрелили головного "копача": на Харківщині прикордонники не дали окупантам окопатися (відео)

Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожу техніку, яка сунула засніженим полем в напрямку вглиб території України. За нею простежили і в слушний момент завдали удару.

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На Харківщині прикордонники ДПСУ знищили ворожий екскаватор, який приїхав копати окопи для росіян. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Так, аеророзвідка виявила ворожу техніку, яка сунула засніженим полем в напрямку вглиб території України. За нею простежили і в слушний момент завдали удару.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" розбили ворожий екскаватор на Харківщині. Техніка саме облаштовувала позиції окупантів", — йдеться у повідомленні.

По екскаватору відпрацювали дроном-камікадзе. Після втрати головного "копача" російські окупанти тимчасово перестали облаштовувати нові позиції.

Нагадаємо, що Сили оборони України відійшли від села Крохмальне на Куп'янському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 20 січня, показали, що ЗС РФ незначно просунулися на схід від Іванівки (20 км від Куп'янська).

Раніше повідомлялося, що Україна могла отримати як допомогу 500 танків Т-72 та похідних від них. Автори Defence24 з'ясували, які країни ще мають доступні танки Т-72 та/або похідні від них, або ж Т-80, і за яких умов вони б могли передати свої машини Україні.