"Они же женщины": сержант объяснил, почему жены ревнуют мужей на фронте (видео)

Жена сержанта 110-й ОМБр Игоря Тимощука начинает ревновать каждый раз, когда у того появляется возможность выехать в город. По его словам, так происходит не только в его семье.

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Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук заявил, что его жене морально тяжелее дома, чем ему на фронте. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"Ей волноваться всегда в разы тяжелее. Я так же, когда, например, не участвую (в штурме, — ред.) возможно, даже больше переживаю. Лучше быть там с ребятами, чем сидеть смотреть видео с дронов, когда они работают. Хочется помочь чем-то там", — сказал Игорь Тимощук.

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Он отметил, что его жена начинает ревновать, когда у того появляется возможность уехать в город. По его словам, жена ревнует, "потому что ты едешь сам, а там же женщины".

"Ну я говорю, ну и что? "Они же женщины"... Ну, есть мирное население, они проживают там", — пояснил Тимощук.

По его словам, так происходит не только в его семье, и это абсолютно нормальное явление. С одной стороны жена переживает, а с другой — тонизирует военного, что вот она за ним наблюдает. Зато на передовой просто нет времени для того, чтобы дать повод для ревности. Кроме этого, он отметил, что есть разный контингент мужчин.

"Все оно связано. Алкоголь, женщины — это уже идущие составляющие. Сначала одно, потом второе, дальше третье. И поэтому мы стараемся держать дисциплину. У нас запрещен алкоголь вообще", — подчеркнул сержант.

Напомним, 9 января стало известно, что в Черкассах мужчина выдал себя за сотрудника ГУР МОУ и пообещал жене военнопленного внести ее мужа в списки на обмен за 40 тысяч гривен. Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.