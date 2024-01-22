Утверждают 15 сотрудников: Гринкевич отрицает свою вину в некачественных закупках для ВСУ

По словам фигуранта дела о закупках некачественной одежды для ВСУ, несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны, а также ВСУ утверждают рабочую единицу товара.

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Роман Гринкевич, сын известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, заявил, что обвинения в закупках некачественных товаров для Вооруженных сил Украины являются "смешными", так как товар утверждают специалисты Министерство обороны. Об этом он сказал в стенах Печерского райсуда Киева во время заседания по избранию меры пресечения для него. Соответствующее видео опубликовало медиа hromadske.

По его словам, для того, чтобы утвердить одну единицу товара, необходимо подключить 15 специалистов Минобороны.

"Это очень смешно. Я просто вижу, что следователь и прокуратура не в курсе, как принимается товар в Министерстве обороны. Для того, чтобы сдать ту или иную единицу товара, предприятие утверждает рабочий образец этой единицы, которую утверждают несколько профильных департаментов и управлений Министерства обороны, а также Вооруженных сил", — заявил Гринкевич на суде.

Суд по делу Гринкевичей

22 января в Печерском районном суде города Киева проходит заседания по избранию меры пресечения для Романа Гринкевича, который как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и еще двое человек является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

По словам пресс-секретаря Офиса генерального прокурора Надежды Максимец, прокурор Офиса генпрокурора подал ходатайство в Печерский районный суд Киева об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу, предоставив возможность внесения залога в сумме 500 миллионов гривен.

Дело Гринкевичей

Роман Гринкевич, как и его отец, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и еще двое человек являются фигурантами дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Правоохранители подозревают, что участники предполагаемой схемы нанесли ущерб государству на более 934 миллионов гривен. В министерстве заявляли о миллионных убытках и проведении аудита после срыва 23 контрактов.

18 января стало известно, что сына Гринкевича Романа объявили в розыск. В ГБР информировали, что преступная группа действовала с начала 2022 года и поставляла для ВСУ некачественную продукцию или не выполняла свои обязательства вообще.

Роман Гринкевич, 22 января был задержан в Одессе перед попыткой пересечения границы. По данным следствия, он приехал в город 17 января и все это время готовился к выезду за границу. 19 января суд разрешил задержать подозреваемого.