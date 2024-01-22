Затверджують 15 співробітників: Гринкевич заперечує свою провину в неякісних закупівлях для ЗСУ

За словами фігуранта справи про закупівлі неякісного одягу для ЗСУ, кілька профільних департаментів та управлінь Міністерства оборони, а також ЗСУ затверджують робочу одиницю товару.

Related video

Роман Гринкевич, син відомого львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, заявив, що звинувачення в закупівлях неякісних товарів для Збройних Сил України є "смішними", бо товар стверджують фахівці Міністерства оборони. Про це він сказав у стінах Печерського райсуду Києва під час засідання щодо обрання запобіжного заходу для нього. Відповідне відео опублікувало медіа hromadske.

За його словами, для того, щоб затвердити одну одиницю товару, необхідно підключити 15 фахівців Міноборони.

"Це дуже смішно. Я просто бачу, що слідчий і прокуратура не в курсі, як приймається товар у Міністерстві оборони. Для того, щоб здати ту чи іншу одиницю товару, підприємство затверджує робочий зразок цієї одиниці, яку затверджують кілька профільних департаментів і управлінь Міністерства оборони, а також Збройних Сил", — заявив Гринкевич на суді.

Суд у справі Гринкевичів

22 січня в Печерському районному суді міста Києва відбувається засідання щодо обрання запобіжного заходу для Романа Гринкевича, який, як і його батько, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, та ще двоє осіб, є фігурантом справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

За словами прессекретарки Офісу генерального прокурора Надії Максимець, прокурор Офісу генпрокурора подав клопотання до Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді взяття під варту, надавши можливість внесення застави в сумі 500 мільйонів гривень.

Справа Гринкевичів

Роман Гринкевич, як і його батько, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, та ще двоє осіб є фігурантами справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Правоохоронці підозрюють, що учасники ймовірної схеми завдали збитків державі на понад 934 мільйони гривень. У міністерстві заявляли про мільйонні збитки та проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що сина Гринкевича Романа оголосили в розшук. У ДБР інформували, що злочинна група діяла з початку 2022 року і постачала для ЗСУ неякісну продукцію або не виконувала свої зобов'язання взагалі.

Роман Гринкевич 22 січня був затриманий в Одесі перед спробою перетину кордону. За даними слідства, він приїхав до міста 17 січня і весь цей час готувався до виїзду за кордон. 19 січня суд дозволив затримати підозрюваного.