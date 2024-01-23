В РФ разрабатывают новые высокоточные патроны калибра 12,7 мм, но есть нюанс (фото)

Новая пуля, как заявляют в РФ, должна пробивать легкую бронетехнику на расстоянии до 2 км. Однако журналисты отмечают, что однокомпонентные патроны в разы увеличивают износ ствола.

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Для антиматериальной винтовки ОСВ-96 российское конструкторское бюро "ЦКИБ СОО" разработало новую линейку высокоточных патронов для крупнокалиберных винтовок. Об этом сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда".

В репортаже представитель Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) рассказал о разработке боеприпасов для антиматериальной винтовки ОСВ-96 калибром 12,7х108 мм. Отмечается, что созданы два новых патрона.

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Оккупанты заявляют, что высокой точности удалось достичь благодаря использованию однокомпонентной конструкции пули, которая выточена из цельного куска металла. Таким образом исчезает разбалансировка пули во время полета, которая возникает в обычных многокомпонентных пулях с сердечником. Характеристики патрона должны позволять пробивать легкую бронетехнику на расстоянии до 1500-2000 метров.

Заявляется, что патрон имеет высокую точность

Отдельно в репортаже заявлено, что на базе патрона 12,7х108 мм создан еще один бронебойный, который якобы может поражать бронетехнику западного образца с усиленной защитой в борт на расстоянии со 100 метров.

Однако в "Милитарном" отмечают, что переход к однокомпонентным стальным пулям имеет свои недостатки. В частности в разы быстрее изнашивается ствол. Многокомпонентная пуля имеет вместе с твердым сердечником медную оболочку. Это обеспечивает "мягкое" прохождение пули через канал ствола.

Сверху однокомпонентный шар и снизу многокомпонентный

Поэтому новый боеприпас приведет к быстрому падению точности и выходу оружия из строя. Остается вопрос, насколько целесообразно будет использовать столь специфические образцы вооружения в условиях боевых действий, где предельный ресурс обычных боеприпасов быстро исчерпывается.

Напомним, 11 января стало известно, что российские летчики получили пистолет-пулемет ПП-2000.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" запустил в серию модернизированный автомат АК-12.