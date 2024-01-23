"Никакого нападения": в НАТО заявили, что не видят угрозу со стороны России (видео)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что ВС РФ сдерживают военные учения альянса. По его словам, они не оставляют шансов для недоразумений в Москве относительно готовности стран защищаться.

Related video

Россия не представляет никакой непосредственной военной угрозы для любой страны-члена НАТО. Об этом во время брифинга 23 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, как передали в The Telegraph.

Столтенберг сказал, что НАТО не видит непосредственной угрозы нападения со стороны РФ на своих членов. Однако, по его словам, альянс продолжает сдерживать страну-агрессора благодаря проведению военных учений. В частности, крупнейшие такие за последние десятилетия должны начаться уже в течение недели.

"Мы делаем все это для того, чтобы у нас были... силы, чтобы устранить любую возможность для просчетов или недоразумений в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. И пока мы это делаем, не будет существовать никакого нападения на территорию НАТО", — заверил журналистов генсек альянса.

Вероятное нападение России на НАТО: детали

Руководитель военного комитета НАТО призвал гражданских в цивилизованных странах готовиться к возможной войне с РФ. По его словам, "не все можно предсказать и не все будет хорошо в течение следующих 20 лет".

Также о вероятности нападения России на другие страны предупредил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, под ударом могут оказаться европейские соседи страны-агрессора.

Ранее вероятность прямого конфликта между РФ и НАТО подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что Европа снова сталкивается с военной угрозой, которой не было в течение 30 лет.