РФ нарастила свои силы: главком армии Норвегии призвал НАТО готовиться к нападению России

По словам генерала норвежской армии Эйрика Кристоферсена, члены Альянса должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен подчеркнул необходимость членов НАТО усилить свои военные ресурсы, с целью подготовки к возможному конфликту с РФ. Об этом сообщает издание Daglabet.

"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности", — заявил Кристоферсен.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии сообщил, что ВС РФ значительно нарастили свои военные возможности, переведя свою военно-промышленную базу на круглосуточный режим работы. Помимо этого, Кремль сотрудничает с Ираном и Северной Кореей, стремясь расширить свой арсенал.

По словам главнокомандующего, Россия оснащается более оперативно, чем было предвидено в рамках НАТО. Он подчеркнул, что члены Альянса должны акцентировать внимание на укреплении систем противовоздушной обороны, а также увеличении производства ракет большой дальности и комплектующих для военной техники.

"Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом", — сказал генерал Вооруженных сил Норвегии.

Ранее сообщалось, что адмирал НАТО Роб Бауэр порекомендовал европейцам готовиться к большой войне с РФ. По его словам, стоит держать дома радиоприемник на батарейках и фонарик, а также готовиться к призыву в армию.

СМИ сообщали, что Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году. По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.