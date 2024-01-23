Везут технику и личный состав: партизаны побывали на аэродроме в Джанкое (фото, видео)

По данным украинского подполья, на аэродром свозят солдат с местного вокзала. Кроме того, значительное количество КАМАЗов везут туда боевые машины пехоты.

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Украинские партизаны провели разведку аэродрома в оккупированном Джанкое, что в Крыму. Об этом 23 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Сообщается, что оперативные осуществили тщательный обход всей территории аэродрома, и выявили, что этот военный объект находится под строгим контролем оккупационных войск.

По данным подполья, личный персонал туда все чаще доставляют с местного вокзала. При въезде на территорию аэродрома было замечено значительное количество КАМАЗов, используемых для перевозки боевых машин пехоты.

Машины, направляющиеся через контрольно-пропускной пункт (КПП), оборудованный камерами, проходят проверку не менее 30 минут, прежде чем им разрешается въезд на территорию.

"Мы смогли зафиксировать те машины, которые не проверялись. Большая вероятность о наличии в них очень важный персон уровня от комбрига и выше. Стараются передвигаться на гражданских машинах. Мы изучили график работы данного "командира". Дальше больше!" — говорится в сообщении "Атеш".

Напомним, 18 января сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму украинское подполье зафиксировало переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс". Партизаны зафиксировали переброску двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П", известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

Ранее, 16 января, в "Атеш" сообщали, что россияне строят фортификации вокруг оккупированной Евпатории в Крыму. Также возведение защиты происходит вдоль береговой линии озера Сасык-Сиваш на юге от Евпатории, вдоль железной дороги и к северу от города возле залива Донузлав.