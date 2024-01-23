Украинцы оплатили 10 тысяч FPV-дронов для ВС РФ, — аналитики (инфографика)

Российские авторы контента заработали на украинцах 81,6 миллиона долларов за год, из которых около 5 миллионов ушло в федеральный бюджет.

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Украинцы за год оплатили десять тысяч FPV-дронов для армии Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили аналитики UA War Infographics в Telelgram-канале 23 января.

"Российский контент убивает", — говорится в сообщении.

Украинцы, которые смотрели российских YouTube-блогеров и слушали российскую музыку на стриминговых сервисах в течение года оплатили десять тысяч беспилотников для вражеской армии. Таким образом украинцы уплатили пять миллионов гривен налога за контент российских авторов в бюджет РФ.

За год российские авторы заработали на украинцах 81,6 миллиона долларов, из которых пять миллионов — налоги. Зато стоимость одного FPV-дрона составляет 500 долларов.

Напомним, 2 января в СМИ сообщили, что в 2024 году компания Google заплатила России 29 млрд рублей штрафов, наложенных на нее в 2023 году. Тогда как компания Meta заплатила 2 млрд рублей штрафа. Суммарно обе компании пополнили бюджет врага на 31 млрд рублей, то есть 341 310 000 долларов. Эти компании обвиняли в "неудалении информации, доступ к которой подлежит ограничению, включая фейки о специальной военной операции и ЛГБТ-контент".

10 декабря украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко рассказал, что в России начали системно производить FPV-дроны. В частности, враг создавал учебные центры для операторов БПЛА, частично локализовал производство, разрабатывал различные модели дронов — от самолетоподобных до дронов со сбросами.