Воздушные силы ВСУ сообщили о новых пусках ракет по Украине: что известно

Заместитель председателя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что, вероятно, параллельно с ракетами российских оккупантов есть и фальш-цели. Впоследствии от подтвердил эту информацию.

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23 января вражеские Вооруженные силы запустили по Украине ракеты из Курской области Российской Федерации. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Так, в 13:47 в Воздушных силах объявили о пусках ракет из Курской области с направлением на юго-запад Украины.

Впоследствии, в 13:50 в командовании снова предупредили о пусках ракеты из РФ с таким же направлением.

В 15:57 в Воздушных силах заявили о движении российских ракет на Сумщине, направление — юго-западное.

Позже, в 14:02, в командовании добавили, что Россия выпустила еще ракеты из Курской области в направлении юго-запада Украины.

В 14:10 ПС заявили о повторных пусках и, вероятно, работе из реактивной системы залпового огня.

Об отбое угрозы в командовании сообщили в 14:33.

Оккупанты запустили фальш-цели

Заместитель председателя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в 13:52 сообщил, что, вероятно, параллельно с пусками ракет российских оккупантов есть и фальш-цели. Впоследствии, в 14:08 от подтвердил эту информацию.

Напомним, 23 января, ВС РФ РФ атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Киеве и Павлограде. По данным Воздушных сил, в течение часа ракеты находились в воздушном пространстве украинских областей, меняя курс. В столице сообщили о работе ПВО.

Воздушные силы Польши подняли авиацию в небо из-за ракетной атаки оккупантов по территории Украины. Отмечается, что авиация Польши и ее союзников была задействована и приняла участие в соответствующих военных мероприятиях.