Зеленский предложил отменить Конституцию: россияне распространяют новый фейк, — аналитики (фото)

По словам аналитиков, пропагандисты распространяют видео, на котором президент Украины якобы предлагает "поставить на паузу" действие Конституции.

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Российские пропагандисты распространяют новый фейк о президенте Украины Владимире Зеленском. Так, они публикуют в сети видео, на котором политик якобы предлагает приостановить действие Конституции Украины. Об этом сообщает аналитическая платформа "Вокс Украина".

По словам аналитиков, цитата президента в видео изменена и вырвана из контекста. Так, президент обращался к украинским дипломатам с просьбой работать больше и плодотворнее. Он не призывал "поставить на паузу" Конституцию.

Фейк о Владимире Зеленском Фото: Вокс Украина

Эксперты смогли найти полное выступление президента. Еще 22 декабря 2022 года на Конференции послов Украины он обратился к министру иностранных дел и руководителям дипломатических представительств.

"На то, что отрывок видео взяли именно с этого мероприятия, указывает одинаковая одежда президента в обоих роликах и фон сзади, где видна часть надписи of Ukrain и герб", — отметили аналитики.

Президент указал, что дипломаты должны делать все возможное и невозможное, чтобы ускорить победу Украины.

"24 часа в сутки и 365 дней в году все мы должны быть с Украиной. У нас с вами нет права на выходные, нет права на отдых, нет права на отпуск, нет права на восьмичасовой рабочий день. Все права, которые гарантирует Конституция Украины, для нас с вами сейчас лично как для представителей нашего государства — они на паузе", — заявил Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского

По словам аналитиков, это единственное упоминание Конституции в выступлении главы государства.

В материале говорится, что Зеленский не принимал никаких решений, которые могли бы поставить Конституцию Украины "на паузу". Более того, для внесения изменений в этот документ законопроект должен быть одобрен Верховной Радой, а в некоторых случаях даже необходим всеукраинский референдум.

"К тому же, в статье 157 этого же документа четко указано, что Конституция не может быть изменена, если это приведет к отмене или ограничению прав и свобод граждан", — отметили аналитики.

Также они упомянули 64 статью Конституции, в которой говорится, что в условиях военного или чрезвычайного положения некоторые права граждан могут быть ограничены. К примеру, отпуска или выходные в праздничные дни могут быть отменены. А для работников, которые заняты на объектах критической инфраструктуры продолжительность рабочего дня может быть увеличена с 40 до 60 часов в неделю.

Ранее СМИ сообщали, что российские провокаторы "Вован и Лексус" вышли на бойцов Интернационального легиона якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" для "революции в Украине".