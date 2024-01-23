"Добейте выживших в Харькове": российскому блогеру сообщили о подозрении, чем она известна (фото)

По информации правоохранителей, Эльвина Боровкова распространила обращение к военному командованию РФ, в котором предлагала полное уничтожение Украины. Их сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на российского блогера Эльвину Боровкову, которая публично призывала к геноциду украинцев. Об этом во вторник, 23 января, сообщили в СБУ.

По данным киберспециалистов СБУ, Боровкова входит в группу пропагандистов российского президента Владимира Путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение гражданской инфраструктуры.

Как отмечают правоохранители, блогерша восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда оккупанты применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить тех, кто выжил".

"Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось... Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших", — цитируют слова Боровковой в Офисе генпрокурора.

Кроме того, фигурантка записала и распространила обращение к российскому военному командованию, в котором предлагала полное уничтожение Украины.

"Деструктивные видео вражеского блогера сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине", — добавляют в СБУ.

Также в пресс-службе отметили, что экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Боровковой против Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления", — уточняют в СБУ.

Что известно об Эльвине Боровковой

Российская TikTok-блогер Эльвина Боровкова из Ярославля (el.ellyl) с началом полномасштабного вторжения изменила тематику своего блога и начала регулярно записывать видео на политическую тему, где открыто призывала оккупантов убивать украинцев и наносить удары по городам страны.

Однако еще в феврале прошлого года она поплатилась за свои оскорбительные ролики. Блогер опубликовала видео, в котором рассказала, что подверглась травле со стороны российских либералов и украинцев. Это обращение она назвала "криком о помощи", поскольку "ее мир рушится".

По ее словам, украинцы ежедневно вызывали к ней домой МЧС, скорую помощь и оформляли на ее имя и адрес различные доставки. Поэтому арендодатель квартиры, в которой Эльвина с семьей жили более двух лет, решил их выселить.

"Узнав о том, что я — пророссийский блогер, арендодатель попросил выселиться меня и мою семью в течение 7 дней, что не соответствует договору, просто потому, что я являюсь "угрозой мирному обществу", — рассказала блогерша.

Напомним, недавно советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что девушка, которая пережила бомбардировку россиянами роддома в Мариуполе Марианна Вышемирская, поддержала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента РФ.