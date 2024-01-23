"Добейте выживших в Харькове": російській блогерці повідомили про підозру, чим вона відома (фото)

За інформацією правоохоронців, Ельвіна Боровкова поширила звернення до військового командування РФ, в якому пропонувала повне знищення України. Їх одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали.

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Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців. Про це у вівторок, 23 січня, повідомили у СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, Боровкова входить до групи пропагандистів російського президента Володимира Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення цивільної інфраструктури.

Як зазначають правоохоронці, блогерка вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли окупанти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив".

"Кстати, как там Харьков? Говорят, от него ничего не осталось… Такие вот мы, мы вот так вот работаем. Добейте выживших", — цитують слова Боровкової у Офісі генпрокурора.

Крім того, фігурантка записала та поширила звернення до російського військового командування, в якому пропонувала повне знищення України.

"Деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні", — додають в СБУ.

Також у пресслужбі зазначили, що експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Боровкової проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини", — уточнюють в СБУ.

Що відомо про Ельвіну Боровкову

Російська TikTok-блогерка Ельвіна Боровкова з Ярославля (el.ellyl) з початком повномасштабного вторгнення змінила тематику свого блогу та почала регулярно записувати відео на політичну тему, де відкрито закликала окупантів вбивати українців та наносити удари по містах країни.

Однак ще у лютому минулого року вона поплатилася за свої образливі ролики. Блогерка опублікувала відео, у якому розповіла, що зазнала цькування з боку російських лібералів та українців. Це звернення вона назвала "криком про допомогу", оскільки "її світ руйнується".

За її словами, українці щодня викликали до неї додому МНС, швидку допомогу та оформляли на її ім'я та адресу різні доставки. Тому орендодавець квартири, в якій Ельвіна із сім'єю жили понад два роки, вирішив їх виселити.

"Дізнавшись про те, що я – проросійський блогер, орендодавець попросив виселитися мене і мою сім'ю протягом 7 днів, що не відповідає договору, просто тому, що я є "загрозою мирному суспільству", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що дівчина, яка пережила бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемірська, підтримала кандидатуру Володимира Путіна на виборах президента РФ.