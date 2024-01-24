Четвертый раз за год: в Defense Express рассказали о ракетах 48Н6ДМ, которыми РФ атаковала Киев (фото)

Ракеты типа 48Н6ДМ предназначены для ЗРК С-400. Впервые враг применил их в январе 2023 года, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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Вооруженные силы Российской Федерации во время утренней атаки 23 января применили ракеты типа 48Н6ДМ к комплексу С-400. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает издание Espreso.

"Для ударов по столице вместе с крылатыми ракетами была применена ракета или ракеты типа 48Н6ДМ к комплексу С-400", — сказал Сергей Згурец.

Он отметил, что это четвертое использование этих ракет по столице, тогда как впервые враг их применил в январе 2023 года.

Ракета 48Н6ДМ: что известно

Згурец заявил, что 48Н6ДМ — относительно новая ракета, по баллистической траектории ее ориентировочная дальность полета составляет 250 километров. Боевая часть весит 180 килограммов и является обломочной, не точной, однако ее осколки были найдены в Соломенском районе. По словам эксперта, "наиболее кровожадной целью" оккупантов в этом районе мог стать железнодорожный вокзал.

"Эта ракета, что важно, была сбита нашими средствами ПВО", — подчеркнул он.

ВС РФ атаковали Киев

Утром 23 января российские военные нанесли массовый ракетный удар по Киеву. По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, около 20 ракет летело на столицу, они были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

В результате комбинированной ракетной атаки на столицу есть разрушения и пострадавшие. Разрушения были зафиксированы в Соломенском, Святошинском, Печерском, Даницком районах.

Напомним, 23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал жизнь в Украине "нормальной" через несколько часов после массированной атаки российских оккупантов.