Выступил против войны в Украине: в РФ внезапно "сломался" депутат Анатолий Вассерман (фото)

На личном сайте депутата Госдумы РФ появилось признание, что он раньше поддерживал так называемую "СВО", но сейчас его мнение изменилось, потому что он увидел, что это — геноцид и убийство украинского народа, а он, как одессит, не может этого терпеть.

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Путинист Анатолий Вассерман в РФ неожиданно высказался против войны в Украине, потому что это, по его словам, никакая не "СВО", а геноцид украинского народа. Соответствующее сообщение появилось на его сайте 23 января. На это обратили внимание аналитики OSINT Пчелы.

"Вероятно все знают Анатолия Вассермана. Победитель многих телевикторин, депутат госдумы России, герой мемов. И радикальный украинофоб, хотя сам родился и вырос в Одессе. И тут вдруг такая неожиданность от этого персонажа: на его личном сайте появилось заявление в поддержку Украины. В заявлении признается, что так называемая "СВО" рф в Украине — это война и геноцид", — говорится в сообщении.

Сам путинист Вассерман якобы извиняется перед народом Украины за свою деятельность и призывает россиян бороться с врагом в Кремле.

"Мы одобряем инициативу Анатолия Вассермана и надеемся, что к ней присоединятся другие приспешники путинского режима", — прокомментировали OSINT Пчелы.

Сам Вассерман в посте отметил, что уверен, что его публикация удивит многих, но он больше не может молчать. Он признался, что раньше поддерживал так называемую "СВО", но сейчас его мнение изменилось, потому что он увидел, что это никакая не "СВО", а геноцид и убийство украинского народа.

"Нам всем промыли мозги, заставив ненавидеть людей, которые нам не сделали ничего плохого. Не верьте нашим "военкорам", которые говорят, что ВС РФ бьют только по военным объектам. Нет, мы беспощадно и без смысла уничтожаем мирное население. Пришло нам время открыть глаза и увидеть то, во что превратилась наша некогда великая держава", — написал Вассерман и разместил свою публикацию на государственном флаге Украины.

Между тем впоследствии публикация Вассермана остались лишь в архиве, также он успел подчистить свой телеграм-канал.

Напомним, что депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что российская система ПВО недостаточно чувствительна для того, чтобы фиксировать небольшие объекты, поэтому он предложил защиту нефтяных резервуаров и других подобных объектов сеткой-рабицей от атак беспилотных летательных аппаратов.