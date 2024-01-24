Виступив проти війни в Україні: в РФ раптово "зламався" депутат Анатолій Вассерман (фото)

На особистому сайті депутата Держдуми РФ з'явилося зізнання, що він раніше підтримував так звану "СВО", але зараз його думка змінилася, бо він побачив, що це — геноцид і вбивство українського народу, а він, як одесит, не може цього терпіти.

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Путініст Анатолій Вассерман в РФ зненацька висловився проти війни в Україні, бо це, за його словами, ніяка не "СВО", а геноцид українського народу. Відповідний допис з'явився на його сайті 23 січня. На це звернули увагу аналітики OSINT Бджоли.

"Певно всі знають Анатолія Вассермана. Переможець багатьох телевикторин, депутат держдуми Росії, герой мемів. І радикальний українофоб, хоча сам народився та виріс в Одесі. І тут раптом така несподіванка від цього персонажа: на його особистому сайті з'явилася заява на підтримку України. В заяві визнається, що так звана "СВО" рф в Україні — це війна та геноцид", — йдеться в повідомленні..

Сам путініст Вассерман нібито вибачається перед народом України за свою діяльність та закликає росіян боротися з ворогом в Кремлі.

"Ми схвалюємо ініціативу Анатолія Вассермана та сподіваємося, що до неї долучаться інші посіпаки путінського режиму", — прокоментували OSINT Бджоли.

Сам Вассерман у пості зазначив, що впевнений, що його публікація здивує багатьох, але він більше не може мовчати. Він зізнався, що раніше підтримував так звану "СВО", але зараз його думка змінилася, бо він побачив, що це ніяка не "СВО", а геноцид і вбивство українського народу.

"Нам всім промили мізки, змусивши ненавидіти людей, які нам не зробили нічого поганого. Не вірте нашим "військкорам", які кажуть, що ЗС РФ б'ють лише по військових об'єктах. Ні, ми нещадно і без сенсу знищуємо мирне населення. Настав нам час відкрити очі і побачити те, у що перетворилася наша колись велика держава", — написав Вассерман і розмістив свою публікацію на державному прапорі України.

Між тим згодом публікація Вассермана залишилися лише в архіві, також він встиг підчистити свій телеграм-канал.

Нагадаємо, що депутат Держдуми РФ Анатолій Вассерман заявив, що російська система ППО є недостатньо чутливою для того, щоб фіксувати невеликі об'єкти, тож він запропонував захист нафтових резервуарів та інших подібних об'єктів сіткою-рабицею від атак безпілотних літальних апаратів.