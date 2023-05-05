Накривати сіткою-рабицею: у Держдумі РФ назвали новий спосіб боротьби з "дронами ЗСУ"

За словами депутата Анатолія Вассермана, російська система протиповітряної оборони є недостатньо чутливою для того, щоб фіксувати невеликі об'єкти.

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У Росії розглядається питання про загортання нафтових резервуарів та інших подібних об'єктів сіткою-рабицею для захисту від атак безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив депутат Державної Думи РФ Анатолій Вассерман в інтерв'ю газеті RostovGazeta.

Депутат сказав, що російській системі ППО бракує чутливості для того, щоб фіксувати невеликі об'єкти, у тому числі дрони. За його словами, зараз триває робота над розв'язанням цієї проблеми.

"Але ці розробки, на жаль, дуже далекі від завершення. Головна проблема полягає в тому, що високочутливі локатори можуть бути надто підозрілими та реагують навіть на птахів", — стверджує Вассерман.

Представник Держдуми РФ також заявив, що атаки "безпілотників ЗСУ" нібито не можуть завдати істотної шкоди. При цьому він визнав, що у разі контакту дрону з об'єктом, на кшталт нафтового резервуара, результат може бути "катастрофічним".

"Зараз розглядається питання про загортання таких об'єктів сіткою-рабицею. Зробити це нескладно. Можна навіть у кустарних умовах на великій відстані від самого об'єкта", — сказав Анатолій Вассерман.

Боротьба з дронами у Росії

Після того як 3 травня будівля Кремля зазнала атаки двох безпілотників, в Росії зайнялись боротьбою з БПЛА.

Так, у Москві запровадили заборону використання безпілотних літальних апаратів без спеціального дозволу. Порушення заборони загрожує кримінальною відповідальністю. Подібні обмеження пізніше поширилися приблизно на 40 російських регіонів.

Перший заступник голови Комітету Держдуми РФ з питань оборони Олексій Журавльов у відповідь на "атаку дронів" на Кремль запропонував сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів для захисту важливих об'єктів інфраструктури.

Російські ЗМІ також повідомили, що у Москві почалися збої у роботі GPS після атаки БПЛА на Кремль. За даними поліції, під час підготовки параду до 9 травня у столиці буде активовано зміну локації GPS.