"Особиста образа": у Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою орлів

Російський парламентар Олексій Журавльов запропонував знищити офіс президента та будівлю Верховної Ради, а також використовувати птахів для захисту від дронів.

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Перший заступник голови Комітету Державної Думи Росії з питань оборони Олексій Журавльов у відповідь на "атаку дронів" на Кремль запропонував завдати удару по офісу президента України Володимира Зеленського, а також сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів для захисту важливих об'єктів інфраструктури від дронів. Про це у середу, 3 травня, пише РІА.

За його словами, у відповідь на "атаку дронів", Росія має завдати удару по центру Києва та знищити офіс президента України, а також зруйнувати будівлі Верховної Ради, Генерального штабу та будівлі українських спецслужб.

"Крім того, треба подумати про захист наших важливих об'єктів інфраструктури, аж до того, що сформувати ескадрилью орлів-перехоплювачів дронів у Кремлі та інших місцях", — сказав Журавльов.

Депутат також додав, що сприйняв політ безпілотника до Кремля як особисту образу.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що в ніч на 3 травня ЗСУ нібито запустили два дрони, які здійснили атаку на Кремль. Внаслідок "атаки" ніхто не постраждав, а президента Володимира Путіна взагалі не було на місці.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви Москви і вкотре наголосив, що Україна веде бойові дії виключно на своїй території й не має можливості атакувати Росію.

Також нагадаємо, 3 травня у Збройних силах України розповіли, чи варто чекати "відплати" за атаку дронів. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, нічна така — це постановка Росіян для того, щоб виправдати подальшу агресію.