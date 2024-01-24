Меняют законы: у россиян хотят отбирать имущество за критику войны, — британская разведка

По данным аналитиков, в Госдуме уже начали рассматривать законопроект, который предусматривает конфискацию финансовых активов. Власти хотят свести к минимуму критику в сторону боевых действий в Украине.

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Российские власти намерены отбирать у своих граждан имущество, если они продолжат критиковать оккупантов и войну в целом. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 24 января.

По данным аналитиков, Государственная дума РФ начала обсуждать соответствующий законопроект. Он предусматривает конфискацию финансовых активов, включая имущество тех граждан, которые критикуют ВС РФ и ведение боевых действий в Украине.

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В британской разведке добавили, что за последние несколько месяцев некоторые российские писатели и музыканты уже почувствовали на себя осуждение из-за критики.

"В июле 2022 года президент России Путин утвердил поправки к "Закону об иностранных агентах" 2012 года, которые вступили в силу 01 декабря 2022 года. Этот закон широко используется для репрессий противников режима. По данным ОВД-Инфо, российского агентства по мониторингу прав человека, в 2023 году 217 человек и организаций были признаны иностранными агентами. По состоянию на 03 ноября 2023 года, по данным Министерства юстиции РФ, общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек", — говорится в сообщении.

В список "иностранных агентов" в России включают также независимые новостные издания и правозащитные организации. В связи с этим многие из них были вынуждены сменить локацию и выехать за пределы России.

Аналитики добавили, что изменения в законодательстве направлены на то, чтобы сдержать россиян и вынудить антивоенную оппозицию молчать о преступлениях в Украине.

"Этот недавний законопроект в сочетании с законом об иностранных агентах скорее всего, призван полностью ограничить критику войны", — подытожили в британской разведке.

Напомним, 8 января сообщалось, что в России загадочно умер журналист Александр Рыбин, который перед тем критиковал "восстановление" Мариуполя. За день до Нового года Александр Рыбин рассказал в прямом эфире о коррупции в захваченном городе на Донбассе. После возвращения в Россию он обещал опубликовать материал о том, кто именно занимается "восстановлением" города, однако скончался.

4 декабря сообщалось, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал страны Балтии за "русофобскую политику". Жители Балтии будут иметь несчастье у себя дома, если будут продолжать любить россиян, пригрозил глава Кремля. Также он заявил о будущих неприятностях для международных институций.