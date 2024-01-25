В Нью-Йорке под завалами могут быть 5 человек, но их уже 9 дней не ищут, — ГСЧС

Спасатели не могут возобновить операцию из-за обстрелов. Вручную разобрать плиты невозможно, а технику подогнать не дают ВС РФ.

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Прошло уже девять дней, как в поселке Нью-Йорк в Донецкой области не могут возобновить поиски людей под завалами. Там могут быть пять человек. Деталями в комментарии "Суспільне Донбасс" поделился представитель ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин.

За время операции, которая длилась сутки, спасатели успели разобрать 70 тонн завалов. Однако затем работы были вынуждены остановить из-за массированных обстрелов. Поиски должны были возобновить после стабилизации ситуации, но этого до сих пор не произошло.

Фото с места событий Фото: Областная прокуратура Донецкой области

"Завалы руками невозможно разбирать, потому что там железобетонные плиты, для разбора надо подогнать технику. Когда техника начинает ехать туда, то начинаются обстрелы. Место обстрела приближено к линии боевых действий", — рассказал Балдин.

Обстрел Нью-Йорка и поиск людей под завалами: хронология событий

15 января ВС РФ нанесли авиаудар по многоэтажкам в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Во время обстрела получили ранения 62-летняя женщина, а также мужчины 66 и 68 лет.

Выяснилось, что российские оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и ударили ракетой по трехэтажке. В доме обвалился целый подъезд, и люди оказались под руинами. В областной военной администрации информировали, что под завалами находятся пять человек.

Фото с места событий Фото: Донецкая ОВА Фото с места событий Фото: Донецкая ОВА

После атаки в Нью-Йорке начали разбор завалов, но уже 16 января поисково-спасательные работы остановили. В ОВА объяснили, что из-за обстрелов спецтехника не может проехать.

Напомним, ночью на 25 января ВС РФ атаковали юг Украины дронами Shahed. Известно о четырех раненых, один пострадавший мужчина в момент атаки проезжал место попадания на велосипеде.

В Харькове объявили траур из-за обстрелов города, которые произошли 23 января. В тот день в городе погибли 10 человек, еще более 70 человек получили ранения.