В Нью-Йорке под завалами могут быть 5 человек, но их уже 9 дней не ищут, — ГСЧС
Спасатели не могут возобновить операцию из-за обстрелов. Вручную разобрать плиты невозможно, а технику подогнать не дают ВС РФ.
Прошло уже девять дней, как в поселке Нью-Йорк в Донецкой области не могут возобновить поиски людей под завалами. Там могут быть пять человек. Деталями в комментарии "Суспільне Донбасс" поделился представитель ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин.
За время операции, которая длилась сутки, спасатели успели разобрать 70 тонн завалов. Однако затем работы были вынуждены остановить из-за массированных обстрелов. Поиски должны были возобновить после стабилизации ситуации, но этого до сих пор не произошло.
"Завалы руками невозможно разбирать, потому что там железобетонные плиты, для разбора надо подогнать технику. Когда техника начинает ехать туда, то начинаются обстрелы. Место обстрела приближено к линии боевых действий", — рассказал Балдин.
Обстрел Нью-Йорка и поиск людей под завалами: хронология событий
15 января ВС РФ нанесли авиаудар по многоэтажкам в поселке Нью-Йорк в Донецкой области. Во время обстрела получили ранения 62-летняя женщина, а также мужчины 66 и 68 лет.
Выяснилось, что российские оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и ударили ракетой по трехэтажке. В доме обвалился целый подъезд, и люди оказались под руинами. В областной военной администрации информировали, что под завалами находятся пять человек.
После атаки в Нью-Йорке начали разбор завалов, но уже 16 января поисково-спасательные работы остановили. В ОВА объяснили, что из-за обстрелов спецтехника не может проехать.
Напомним, ночью на 25 января ВС РФ атаковали юг Украины дронами Shahed. Известно о четырех раненых, один пострадавший мужчина в момент атаки проезжал место попадания на велосипеде.
В Харькове объявили траур из-за обстрелов города, которые произошли 23 января. В тот день в городе погибли 10 человек, еще более 70 человек получили ранения.