Кризис доверия и ракеты, наполненные водой: почему Си Цзиньпин начал зачистки в армии Китая

Проведенная Си Цзиньпинем чистка ракетных войск фактически продемонстрировала "кризис доверия", который может иметь серьезные последствия как для китайских вооруженных сил, так и для международной системы безопасности.

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Народно-освободительная армия переживает очередную волну чисток, проводимых китайским лидером Си Цзиньпином. С июля 2023 года Си снял с должностей около 15 военных и чиновников оборонной промышленности, в том числе министра обороны Ли Шанфу, командующего и комиссара Ракетных войск, а также нескольких высокопоставленных офицеров и гражданских руководителей оборонной промышленности.

Фокус перевел статью Эллиота Цзи, в которой он разобрался, почему Си Цзиньпин зачищает ракетные войска и до какой степени ракетные войска и оборонпром КНР поразила коррупция.

27 декабря Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей без объяснения причин исключил девять высокопоставленных сотрудников из законотворческого органа страны, еще больше усилив подозрения в том, что Си раскрыл масштабную коррупционную схему, затронувшую многие уровни армии и оборонной промышленности Китая. Всего через неделю после новогодней речи Си перед Народно-освободительной армией, в которой он подчеркнул, что "ведет нелегкую и затяжную борьбу с коррупцией", агентство Bloomberg сообщило, что чистка Си, вероятно, связана с разгулом коррупции в Ракетных войсках, ссылаясь на тревожные сообщения американской разведки, такие как неправильное обращение с ракетным топливом и неисправность крышки шахты, которая могла помешать запуску межконтинентальных баллистических ракет. Хотя некоторые источники оспаривают историю о "ракетах, наполненных водой", поскольку ракеты с жидким топливом обычно пустые во избежание несчастных случаев, история с саботажем готовности китайских ракет усиливает подозрение, что глубоко укоренившаяся коррупция подорвала боеготовность китайских вооруженных сил и их потенциал для проведения крупномасштабных операций в ближайшем будущем.Народно-освободительная армия переживает очередную волну чисток, проводимых китайским лидером Си Цзиньпином. С июля 2023 года Си снял с должностей около 15 военных и чиновников оборонной промышленности, в том числе министра обороны Ли Шанфу, командующего и комиссара Ракетных войск, а также нескольких высокопоставленных офицеров и гражданских руководителей оборонной промышленности.

Фокус перевел статью Эллиота Цзи, в которой он разобрался, почему Си Цзиньпин зачищает ракетные войска и до какой степени ракетные войска и оборонпром КНР поразила коррупция.

27 декабря Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей без объяснения причин исключил девять высокопоставленных сотрудников из законотворческого органа страны, еще больше усилив подозрения в том, что Си раскрыл масштабную коррупционную схему, затронувшую многие уровни армии и оборонной промышленности Китая. Всего через неделю после новогодней речи Си перед Народно-освободительной армией, в которой он подчеркнул, что "ведет нелегкую и затяжную борьбу с коррупцией", агентство Bloomberg сообщило, что чистка Си, вероятно, связана с разгулом коррупции в Ракетных войсках, ссылаясь на тревожные сообщения американской разведки, такие как неправильное обращение с ракетным топливом и неисправность крышки шахты, которая могла помешать запуску межконтинентальных баллистических ракет. Хотя некоторые источники оспаривают историю о "ракетах, наполненных водой", поскольку ракеты с жидким топливом обычно пустые во избежание несчастных случаев, история с саботажем готовности китайских ракет усиливает подозрение, что глубоко укоренившаяся коррупция подорвала боеготовность китайских вооруженных сил и их потенциал для проведения крупномасштабных операций в ближайшем будущем.

Баллистические ракеты DF-41 Фото: Global Times

Не стоит удивляться высокому уровню коррупции вокруг китайского секретного хранилища баллистических ракет с ядерными боеголовками. Дело не только в том, что взяточничество и поиск выгоды – обычное дело в слабо контролируемой китайской армии и ее системах оборонных закупок. Крупные, политически значимые, но редко испытываемые системы, такие как ядерные ракеты, представляют собой лакомый кусочек для злоупотреблений. Эти системы незаменимы в качестве инструментов стратегической власти, на их содержание и эксплуатацию выделяются большие бюджеты, и они редко проходят практическую проверку на готовность. Более того, тот факт, что подобранные вручную высшие чины армии и оборонной промышленности оказались вопиюще коррумпированными, может свидетельствовать о широко распространенном неверии среди старших кадров в то, что Народно-освободительной армии придется воевать в ближайшем будущем.

Это ставит под сомнение возможность Си точно оценить реальную готовность его армии к выполнению своей "исторической миссии" в случае необходимости. Устранение стольких высокопоставленных кадров за несколько месяцев и расследование системы закупок задним числом наводят на мысль, что Си приедтся бороться с чем-то большим, чем жадность, а именно – с институционализированной коррупцией и, возможно, отсутствием веры в его видение модернизированной, политически надежной, готовой к бою армии. Это может подтолкнуть Си к тому, чтобы поставить личную преданность и послушание офицеров выше всего остального, включая оперативную компетентность и лидерские качества. После этого планы Си в отношении Тайваня станут еще менее предсказуемыми для окружающего мира.

Магнит для коррупционеров

Нынешняя волна чисток направлена, прежде всего, на коррупцию в рамках дорогостоящих программ закупок, в первую очередь в ракетной отрасли. Более половины из 15 чиновников, уволенных без официального объяснения причин, были высокопоставленными сотрудниками, возглавлявшими Ракетные войска, а еще несколько человек ранее отвечали за отдел разработки оборудования Центральной военной комиссии. Среди них бывшие высшие чиновники Чжоу Янин, Чжан Чжэньдун, недавно снятые с должности командующий и комиссар Ракетных войск Ли Ючао и Сюй Чжунбо, а также бывшие руководители отдела развития оборудования Ли Шанфу и Рао Вэньминь.

Устранение стольких высокопоставленных кадров за несколько месяцев и расследование системы закупок задним числом наводят на мысль, что Си приедтся бороться с чем-то большим, чем жадность Фото: Twitter

При ближайшем рассмотрении всех 15 сотрудников выясняется, что их карьера в военной и оборонной промышленности Народно-освободительной армии имеет одну общую черту: ракеты. Помимо военных офицеров, которые командовали ракетными бригадами, пилотируемыми космическими программами или программами закупок вооружений, включающими ракеты (генерал ВВС Дин Лайхан, похоже, единственное исключение), три гражданских сотрудника, о снятии которых было объявлено 27 декабря, также были специалистами по ракетам в своей карьере.

Лю Шицюань, бывший руководитель China Aerospace Science & Industry Corp и председатель China North Industries Group Corp до своего смещения, начал свою карьеру как инженер-ракетчик. Он руководил несколькими исследовательскими программами по баллистическим ракетам и в 2003 году написал книгу о преодолении баллистической ракетной обороны. До того как возглавить China Aerospace Science & Industry Corp, он руководил 4-м институтом (航天四院, также известным как Академия аэрокосмических технологий твердого топлива), который работал над технологией твердого топлива, используемого для межконтинентальной баллистической ракеты DF-31 и баллистической ракеты подводных лодок JL-2.

Ву Яньшэн и Ван Чанцин, два других руководителя гражданской промышленности, возглавившие China Aerospace Science & Industry Corp, также были инженерами-ракетчиками. Ву провел десятилетие в пилотируемой космической программе, прежде чем занял руководящий пост. Ван возглавлял 3-й институт Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности, который занимается исследованиями ракет, а также другими военными аэрокосмическими технологиями. Судя по карьерной траектории этих сотрудников и их влиянию на китайскую оборонно-промышленную базу, серия увольнений за последние несколько месяцев, похоже, была нацелена на очистку ракетной промышленности от гнили.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-31 Фото: Википедия

Почему именно ракеты? На первый взгляд может показаться нелогичным, что в области, в которой китайские военные добились многочисленных успехов, царит чудовищная коррупция. В настоящее время Народно-освободительная армия располагает крупнейшим в мире арсеналом баллистических ракет наземного базирования и добилась блестящих успехов в области передовых ракетных технологий, таких как гиперзвуковая ракета DF-17, система частично-орбитального бомбометания и противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, которая увеличила возможности нанесения высокоточных ударов большой дальности по американским надводным объектам. Однако коррупция более понятна, если рассматривать ее как рациональный расчет, который балансирует между выгодой и риском быть пойманным.

Во-первых, ракетная промышленность, монополизированная государственными предприятиями и государственными исследовательскими институтами, входит в число наиболее хорошо финансируемых оборонных портфелей Китая. Точный бюджет этой отрасли неясен, но China Aerospace Science & Industry Corp, основная исследовательская и производственная организация по баллистическим ракетам, публикует финансовую отчетность, раскрывающий валовый доход от ее деятельности. В 2017 году государственная корпорация заработала около 2,35 миллиарда юаней, что почти вдвое превышает ее доход в 2015 году. В 2020 году эта цифра вырастет до 4,44 млрд юаней.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, параллельное аэрокосмическое государственное предприятие, которое в основном отвечает за пилотируемую космическую программу и ракеты серии CZ, в 2020 году заработало 2,42 млрд юаней, хотя в 2017 году эта цифра была значительно больше (5,80 млрд юаней). Учитывая более высокий паритет покупательной способности Китая, финансирование ракетных программ в Китае весьма щедрое, что позволяет набить карманы многих участников. Действительно, коррупция в сфере разработки оборудования уже замечена партией. В 2012 году "Legal Daily" (法制日报), официальная газета Центральной комиссии по политическим и правовым вопросам Коммунистической партии Китая (政法委), предупредила, что некоторые военные представители (军代表), офицеры, которые были направлены к производителям оружия для обеспечения качества продукции, получали взятки от производителей. В 2018 году газета People's Liberation Army Daily также сообщила, что система военных представителей (军代表系统) имеет "слабое звено 薄弱环节" в обеспечении дисциплины на нижнем уровне.

Во-вторых, в случае ракет, предназначенных для ядерных миссий, риск разоблачения весьма невелик. Это особенно верно для межконтинентальных баллистических ракет, которыми будут заполнены 320 недавно построенных Китаем шахт. Стратегическое оружие сдерживания, такое как DF-4 и DF-5 на жидком топливе и DF-31 и DF-41 на твердом топливе, выполняет свою миссию сдерживания благодаря предполагаемой готовности. Учитывая давнюю приверженность Китая принципу "неприменения первым", уровень повседневной готовности этих систем в Китае невысок, что снижает необходимость в постоянном тестировании этих систем на готовность. Кроме того, в отличие от американской Minuteman III, испытания которой проводятся регулярно для демонстрации эффективных средств сдерживания, китайские межконтинентальные баллистические ракеты испытываются в основном для сбора данных о новых технологиях. Например, DF-41 с 2012 года испытывалась 7-10 раз, и все они были направлены на проверку новых технологий, таких как несколько независимых разделяемых частей и рельсовый сброс контейнеров. Испытания DF-31 проводились всего несколько раз, как и более старых жидкотопливных ракет DF-5B/C с 2000 года. Последнее известное испытание DF-5C было проведено в 2017 году, до строительства новых шахт. Это означает, что полномасштабный испытательный запуск на этапе производства и развертывания ракеты маловероятен. Таким образом, сочетание высокого престижа ракеты, большого бюджета и незначительной вероятности запуска для проверки готовности сходятся в коррупционной точке.

Ракеты, наполненные водой, предположительно являются жидкотопливными DF-5, которыми будут заполнены около 30 новых ракетных шахт Китая, если история Bloomberg правдива Фото: Википедия

Это кажется правдоподобным объяснением коррупции, связанной с ракетами, о которой сообщило агентство Bloomberg. Ракеты, наполненные водой, предположительно являются жидкотопливными DF-5, которыми будут заполнены около 30 новых ракетных шахт Китая, если история Bloomberg правдива. Можно представить себе, как офицеры по закупкам и операциям, замешанные в скандале, успокаивают себя тем, что, поскольку испытательный запуск DF-5 – событие маловероятное, никто не будет удивлен, если ракеты не будут готовы к эксплуатации. Тем временем через ракетную промышленность регулярно проходил стабильный поток значительных средств, предоставляя широкие возможности для пополнения карманов всех причастных. Для сравнения, в более "проверяемых" системах аэрокосмической промышленности, таких как часто используемые реактивные истребители и беспилотники, коррупция редко становится достоянием гласности и напрямую подрывает готовность системы, хотя откаты и подкупы в процессе закупок наверняка имели место. Высокий уровень готовности этих систем повышает вероятность крупного сбоя, который может привести к расследованию процесса закупок, что потенциально может свести на нет масштабы коррупции в этих системах.

Коррупция как симптом мирной болезни

Серьезная коррупция в китайской ракетной промышленности указывает на другую проблему, которая может быть столь же укоренившейся, как и сама коррупция: разочарование в том, что Народно-освободительной армии не поручат вести войну в ближайшее время. Если бы военнослужащие, от командиров отделений до ротных офицеров, твердо верили в то, что миссия партии по воссоединению с Тайванем должна быть выполнена в ближайшее время, китайская оборонная промышленность могла бы хоть как-то противостоять разгулу и саморазрушению вроде кражи топлива с военного склада горючего. Не то чтобы Народно-освободительная армия была неспособна к самоанализу и критике. Так, в 2005 году газета People's Liberation Army Daily написала статью о командире ракетной бригады, сенаторе-полковнике Цзян Сюэли, и похвалила его за отказ принимать крышки шахт, когда он обнаружил, что та не открывается из-за слишком большого веса изделия. Учитывая, что в настоящее время Китай строит более 300 ракетных шахт, подобные неудачи не могли остаться незамеченными. Однако если бы высшие руководители решили не обращать на это внимания, поскольку считают, что война маловероятна, а значит, крышки, скорее всего, останутся на своих местах, ничто не помешало бы подобной коррупции.

Народно-освободительная армия осознает собственную расхлябанность и неверие в то, что ей придется участвовать в боевых действиях

Народно-освободительная армия осознает собственную расхлябанность и неверие в то, что ей придется участвовать в боевых действиях. Газета People's Liberation Army Daily назвала это менталитетом, при котором "войны никогда не будет, а если и будет, то не мне в ней участвовать 仗打不起来, 打起来也轮不上我". Благодаря своим масштабным реформам, направленным на модернизацию армии, Си наверняка знает, насколько широко распространена "мирная болезнь". На конференции в Гутяне в 2014 году он отчитал офицеров за низкую самодисциплину, выразил свое недовольство различными недостатками армии, такими как "Пять невежеств", и поручил Народно-освободительной армии перейти на менее сценарные реалистичные тренировки. К его огорчению, коррупционный скандал в Ракетных войсках показал, что многолетние антикоррупционные кампании не смогли добраться до корня "мирной болезни", указывая на институционализированную коррупцию, которой не могут противостоять и преодолеть даже выбранные им лоялисты.

Заключение: недоверие Си и опасность институциональной коррупции

Проведенная Си чистка Ракетных войск фактически продемонстрировала "кризис доверия", который может иметь серьезные последствия как для китайских вооруженных сил, так и для международной системы безопасности. В отличие от предыдущих громких чисток Си, которые часто были направлены на политических соперников и тех, кто считался лояльным к его предшественникам, раунд чистки 2023 года, похоже, сосредоточен на искоренении коррупции в его военном окружении и его драгоценных Ракетных войсках. Военная реформа Си и его неустанные усилия по укреплению власти позволили ему вручную подобрать военных лидеров, которые считались политически надежными благодаря предыдущим связям, доказанной лояльности и происхождению.

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Среди этих доверенных лиц – низложенный министр обороны Ли Шанфу, который был сыном генерал-майора Ли Шаочжу, заместителя командующего Железнодорожными войсками (铁道兵), а также другие зачищенные кадры, которых Си почти наверняка отбирал лично. Тот факт, что Си заметил пожар на своем заднем дворе, может побудить его поставить личную преданность и послушание выше всего остального в вопросах продвижения по службе, как в случае с назначением полных аутсайдеров вроде вице-адмирала Ван Хоубина – авиатора, ставшего кадровым офицером, – на пост руководителя Ракетных войск. Естественно, это еще больше усугубит проблему информированности, с которой сталкиваются авторитарные лидеры. Назначение чрезвычайно лояльных генералов или "потакателей", не обладающих соответствующим опытом, повторяет тот же самый процесс, который привел зачищенных генералов на руководящие посты, только на этот раз без преимущества в виде авторитетных лидеров.

Кроме того, хотя перетряска руководства может остановить самые вопиющие формы коррупции, такие как продажа военного имущества, использование военных кораблей для контрабанды и расточительные банкеты, она бессильна исправить то, что поддерживало повсеместную коррупцию, которая сейчас вскрывается. Вопиющая коррупция, поразившая Народно-освободительную армию, проистекает из институционального источника. Доминирование государственных предприятий в сфере оборонных закупок, отсутствие прозрачности и надзора, приведшее к прежней практике закупок втридорога, и даже отсталая система компенсаций для офицеров среднего и низшего звена и членов их семей – все это может привести к тому, что коррупция станет не просто отражением плохой дисциплины или жадности, а необходимой валютой или смазкой для поддержания системы в рабочем состоянии. Резкое перекрытие потока грязных денег без решения основной проблемы может лишь еще больше подорвать моральный дух и лояльность и посеять семена большего недовольства. Вспомните недавний инцидент в Пекине, когда семьи отставных офицеров были насильно выселены из положенных им квартир, предположительно для того, чтобы освободить место для других офицеров. Возможно, главный вопрос для Си заключается в том, насколько коррупция повлияла на продолжающуюся модернизацию вооруженных сил и, что более важно, насколько прогресс в модернизации осуществим в отсутствие незаконных практик, неразрывно связанных с китайским оборонным сообществом.

Об авторе

Эллиот Цзи – кандидат наук в области международной политики в Принстонском университете. Был членом группы 2023 года в рамках Инициативы ученых-ядерщиков Проекта по ядерной проблематике Центра стратегических и международных исследований. В 2022-2023 годах он занимал должность директора Инициативы стратегического образования в Центре изучения международных ценных бумаг Принстонского университета.