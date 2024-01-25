Важная веха: польские танкисты сдали зачеты по стрельбе из Abrams (фото)

Польских танкистов обучали американские военные, поэтому во время стрельб отрабатывались различные тактические маневры.

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Польская армия станет одним из крупнейших операторов танков Abrams. На днях танкисты прошли зачеты по огневой стрельбе на Abrams. Об этом сообщает Defence 24.

На полигоне Нова Демба танкисты 1-й отдельной Варшавской бронетанковой бригады провели огневые стрельбы из танков M1 Abrams, которых обучали американские инструкторы. Солдаты отрабатывали стрельбу как по неподвижным, так и по движущимся целям. При этом часть упражнений была посвящена тому, чтобы вести стрельбу с имитацией различных неполадок на танках.

Отдельно военные будут проходить упражнения, когда в Abrams будет на одного меньше члена экипажа, а также в условиях имитации применения оружия массового поражения. Это предполагает закрытие всех люков, ношение противогазов с защитными костюмами и активации системы фильтрации воздуха в Abrams.

Стрельбы из танков Abrams Фото: defence24.pl

Полигон Новая Демба имитирует в основном укрепленные стационарные позиции, поэтому танк большую часть огневых упражнений делали с места, а не на ходу. Сначала наводчик должен измерить дистанцию лазерным дальномером, а уже потом делать выстрел. Командир должен доложить о поражении цели, а водитель должен отвести машину с позиции пока заряжающий перезарядит пушку. Такая тактика разработана НАТО во время холодной войны, что должно повышать живучесть на поле боя. Благодаря этому враг будет иметь минимальное время для поражения целей. У западных танков есть преимущество над советскими в скорости заднего хода. Отмечается, что польские Abrams могли двигаться задним ходом на скорости до 40 км/ч.

M2A3 Bradley Фото: defence24.pl

Кроме этого к учениям привлекли БМП Bradley M2A3, разведывательные боевые машины M7A3, машины технической поддержки M88A2 HERCULES и другие.

Напомним, 18 января в Польше показали танки Abrams на полигоне.

11 января польская армия получила модернизированные танки Leopard 2PLM1, которые получили ряд обновлений.