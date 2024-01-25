"46-летний Зеленский измотан, но никогда не сдастся Путину", — режиссер, знакомый с президентом

По словам Дэвида Додсона, когда Украина сталкивается с постоянными ракетными обстрелами, недостатком боеприпасов и колеблющейся поддержкой Запада, он уверен, что Зеленский примет и этот вызов.

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25 января, когда президент Украины отмечает свое 46-летие, американский режиссер Дэвид Додсон заявил, что лидер военного времени как никогда решительно настроен добиться победы. Об этом сообщает The Sun.

Додсон, знакомый с Зеленским больше 16 лет, сказал, что он "никогда в жизни не уходил от борьбы". Зеленский в жизни "на 100%" такой же, каким мир видит его на публике. Доусон также упомянул о том, что когда российские танки пересекли границу в феврале 2022 года, он точно знал, что Зеленский будет сражаться.

Владимир Зеленский и Дэвид Додсон на съемочной площадке

"Как и большинство украинцев, Вова обладает достоинством, самоуважением и гордостью <…> всегда собирался защищать свой дом, свою семью и свой народ. Вова — любящий, преданный своему делу, трудолюбивый украинец, который любит свою семью, всю украинскую семью, президентом которой он является", — сказал Додсон.

Он знаком с Зеленским с 2008 года, когда они вместе работали над комедией "Любовь в большом городе". Были и другие совместные проекты, пока в 2019 году Зеленский не стал президентом.

"Во многих отношениях тот молодой человек 2008 года представляется мне таким же, как и сейчас, но в другом он сильно изменился. Сегодня Вова выглядит физически сильнее, крепче, что, по-видимому, соответствует человеку, которому теперь приходится нести эту ношу", — сказал режиссер.

Владимир Зеленский и Дэвид Додсон

По его словам, Зеленский "никогда не был тем, кто произносит громкие речи или заявления", вместо этого он выбирал действие.

"Если нужно было сделать что-то срочное, он полностью посвящал себя делу. Действие — это язык Зеленского", — объяснил он.

По словам Додсона, теперь, когда Украина сталкивается с постоянными ракетными обстрелами городов, недостатком боеприпасов и колеблющейся поддержкой Запада, он уверен, что президент примет и этот вызов.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Зеленский не надеется завершить войну в Украине в 2024 году.

Также сообщалось, что, говоря о крушении Ил-76 под Белгородом, Зеленский отметил, что "россияне играют с жизнями".