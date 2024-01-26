Стал смелым благодаря Путину: Ким Чен Ын может устроить "смертоносную" провокацию, — NYT

По данным СМИ, в Вашингтоне встревожены из-за риторики лидера КНДР. Американские чиновники не думают, что он решится на развязывание полномасштабной войны, но ожидают ударов.

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Переход лидера Северной Кореи Ким Чен Ына к открытой враждебности вызывает тревогу у официальных лиц США. Однако это не свидетельствует о том, что он начнет полномасштабную войну. Об этом говорится в материале The New York Times от 25 января.

Неназванные чиновники США убеждены, что более жесткая линия руководства КНДР является "частью схемы провокаций", и его заявления следует воспринимать серьезно. Однако непосредственного риска войны в Вашингтоне не предвидят.

Предполагается, что Ким Чен Ын может нанести "смертоносные" удары так, чтобы избежать быстрой эскалации конфликта. Ранее уже подобные провокации случались. Тогда были жертвы среди военных и гражданских, но после взаимных обстрелов страны не начали войну.

Официальные лица США подозревают, что лидер Северной Кореи "чувствует себя смелым" благодаря усилению партнерства с Кремлем. Однако американские ведомства не обнаружили никаких конкретных признаков, что КНДР готовится к боевым действиям или большой войне.

Один из неназванных чиновников отметил, что поставки северокорейских артснарядов и баллистических ракет в РФ также свидетельствует, что Ким Чен Ын сейчас не настроен на войну. Если бы он планировал крупную военную операцию, запасы оружия накапливали бы, а не продавали.

В то же время, вероятно, лидер КНДР уверен в своей способности контролировать любую эскалацию. Он укрепил свою военную и дипломатическую позицию, но в Вашингтоне сомневаются, что решится рискнуть режимом. Северокорейские военные усовершенствовали производство баллистических ракет благодаря их испытаниям, сам Ким Чен Ын наладил отношения с лидером РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в Bloomberg проинформировали, что дружба с Путиным стала новой причиной для Ким Чен Ына не начинать войну. Агрессия России против Украины помогает Северной Корее в развитии собственной экономики.

Также в Bloomberg сообщали, что Путин посылает сигналы США о своей готовности начать мирные переговоры.