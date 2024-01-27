Шольц летит в США на встречу с Байденом: о чем будут говорить политики

Руководители Германии и США обсудят пять вопросов, заявили в Белом доме. Только один из них будет касаться Украины.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 9 февраля прибудет в США и встретится с президентом Джо Байденом. Во время встречи они обсудят некоторые аспекты войны в Украине, а также ряд других проблем. О визите Шольца сообщили на портале Белого дома.

В официальном сообщении обнародовано заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер (Karine Jean-Pierre). Жан-Пьер отметила, что руководители Германии и США обсудят пять основных тем:

поддержка Украины в войне с РФ;

эскалация на Ближнем Востоке;

война Израиля против террористов ХАМАС в секторе Газа;

гуманитарная ситуация в Газе;

подготовка к саммиту НАТО в Вашингтоне.

В заявлении представительницы Белого дома также указывается, что оба лидера "решительно поддерживают" Украину.

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Германия анонсировала военную помощь Украине на более чем 7 млрд евро, — Шольц

"Оба лидера подтвердят свою решительную поддержку защиты Украиной своей земли и ее народа от агрессивной войны России", — говорится в сообщении на правительственном портале.

Отметим, на портале Бундестага можно отыскать анонсы предстоящих визитов Олафа Шольца. Последние анонсы касаются 1-2 февраля: канцлер встретится с главой Федерального совета и посетит внеочередное заседание Европейского совета. О визите в США информации пока нет.

На странице Шольца в соцсети X (ранее — Twitter) также не упоминается предстоящий визит в США. В заметке от 27 января он чтит память людей, погибших во время Холокоста.

Германия и Украина — детали

Отметим, 25 января Олаф Шольц заявил, что Германия планирует заключить с Украиной соглашение о предоставлении гарантий безопасности. Когда именно заключат соглашение, не указал, но отметил, что это произойдет "в ближайшее время". Тем временем ежемесячно Бундесвер информирует о предоставлении все новых партий помощи: 17 января стало известно о новых поставках оружия и военной техники. Вскоре, указывается на портале Вооруженных сил Германии, ВСУ получит установки Gepard, бронетранспортеры и беспилотники.

Напоминаем, 22 января издание Deutsche Welle сообщило, что Германия несколько преувеличивает объем средств, которые тратятся на помощь Украине. В то же время агентство Bloomberg отметило, что продолжается своеобразная конкуренция Германии и Франции: две страны "соревнуются", кто больше поддержит украинский народ в борьбе с российскими захватчиками.