Германия и Франция спорят из-за военной помощи Украине, — Bloomberg (инфографика)

По мнению министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соперничество между европейскими странами в вопросе помощи Киеву может принести положительные плоды.

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Страны Европейского Союза, в частности Германия и Франция, обвиняют друг друга в неспособности передать Украине достаточное количество оружия. Об этом пишет Bloomberg 22 января, ссылаясь на свои источники.

По словам лиц, знакомых с ситуацией, Берлин подталкивает Еврокомиссию провести обзор финансовой и военной помощи, которую европейские страны планирую выделить Киеву. По словам собеседников издания, некоторые рассматривают это как способ заставить страны отчитываться за предоставленную помощь.

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Тем временем министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о намерении передать Украине 40 крылатых ракет большой дальности SCALP, отметив, что в Германии до сих пор не приняли решение касательно поставок украинцам своих крылатых ракет.

"Германия отказывается поставлять ракеты Taurus, эквивалент SCALP, которые действительно меняют правила игры", — отметил Лекорню.

По словам журналистов, глава французского оборонного ведомства также намекнул, что оружие, переданное другими странами, не всегда работает должным образом.

"Я бы не хотел указывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем фактом, что мы действительно создали надежные системы", — подчеркнул он.

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что соперничество между европейскими государствами в вопросе помощи Украине может быть полезно.

"Если это положительная конкуренция — например, кто передаст больше всего — я думаю, это только хорошо", — сказала Валтонен.

Напомним, 8 января канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать большую поддержку Украине, поскольку поставки на этот год не являются достаточными. Канцлер заявил, что именно ФРГ сейчас является самым сильным сторонником Украины после США.

Ранее, 29 декабря, в Минобороны Франции заявили, что Париж не остановится в вопросе поддержки Украины и будет оказывать необходимую помощь, чтобы страна могла осуществлять свою законную оборону в тесной координации со своими партнерами.