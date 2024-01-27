Российские глаза в стратосфере: что известно о редком самолете М-55 "Геофизика" (фото)

Минобороны РФ намерено создать новый разведывательно-ударный комплекс, в основе которого лежит самолет, способный выполнять задания на больших высотах. В качестве платформы может выступить М-55, который будет оснащен радиолокационной, радиотехнической или оптико-электронной системами разведки.

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Украинские военные эксперты обратили внимание на самолет М-55 "Геофизика", который может быть применен российскими ВКС в качестве разведывательной машины. Для выполнения таких задач, самолет оснащен контейнерами для специальной аппаратуры - радиотехнической разведки УКР-РТ и радиоэлектронной разведки УКР-РЛ. В этой связи Фокус выяснял каким потенциалом в области военного применения может обладать авиасудно, история создания которого берет свое начало в далеком 1967 году.

Аналитики предположили, что противник может использовать М-55 "Геофизика" в качестве своеобразной летающей лаборатории, так как установленное на нем оборудование, которое пройдет тестирование, может быть интегрировано с другими образцами тактической авиации РФ. Для этого российская машина обладает важными свойствами — это высота полета с практическим потолком в 21 550 м, и дальность полета, которая достигает 1 315 км.

С чего начинается история М-55

В 1967 советское руководство поставило задачу перед коллективом Жуковского экспериментального машиностроительного завода (ЭМЗ) и его руководителем Владимиром Мясищевым задачу по разработке средств для ведения эффективной борьбы с разного рода высотными автоматическими дрейфующими аэростатами.

Дело в том, что в начале Холодной войны такие аппараты доставляли CCCР немало неприятностей — аэростаты залетали на территорию союза и безнаказанно вели шпионскую деятельность. Их небольшой размер и малая скорость полета затрудняли перехват средствами ПВО, которыми обладал Союз в то время.

Поэтому для решения этой задачи Мясищев предложил создать специальный самолет для полета на большой высоте — до 25 км, который мог бы нести на борту специальные электронно-оптические средства для обнаружения аэростатов противника и соответствующее вооружение для уничтожения аэростатов.

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Однако работа над проектом не шла быстро и производство первой машины начались только в 1974 году, а первый экземпляр с индексом М-17 появился еще спустя четыре года — в 1978. Машина получила гражданский номер СССР-17100 и раскраску "Аэрофлота".

Первый полет образца состоялся 24 декабря 1978 и закончился трагически. При заходе на посадку в условиях плохой видимости машина зацепилась крылом за сугроб и разбился, при этом погиб летчик-испытатель Кир Чернобровкин.

Подготовка к полету М-55 "Геофизика"

Между тем время шло и к 1980 году актуальность М-17 практически была потеряна. По этой причине было принято решение создать на базе М-17 высотный разведывательно-ударный комплекс. Он должен был состоять из наземного пункта управления, ракетного комплекса класса "земля-земля" и разведывательного самолета. Таким образом был создан прототип М-17РМ, который совершил свой первый полет 16 августа 1988 года. Вскоре машина получила название М-55 "Геофизика".

Конструкция М-55

Аэродинамическая компоновка самолета выполнена по двухблочной схеме. Аппарат имеет центральную фюзеляжную гондолу с консолями крыльев, которые связаны между собой П-образным хвостовым оперением. В центре гондолы находится кабина летчика прицельно-навигационное оборудование, а также силовая установка с боковыми воздухозаборниками. Предусмотрена установка пушечного вооружения. Вся хвостовая часть фюзеляжа представляет собой моторный отсек, где располагаются два двухконтурных высокоэкономичных двигателя Д-30В12.

Что известно о полетах М-55

В середине 90-х самолет М-55 выполнил несколько полетов. В частности машина с 2 т груза на борту смогла подняться на высоту 21360 м. На такой высоте она продержалась в течение 22 мин 14 сек.

В 1996 году на борту М-55 была установлена научно-исследовательская аппаратура, создана в рамках международной программы Airborne Polar Experiment (АРЕ). Она помещалась в отсек под кабиной длиной 5,5 м. Но позже М-55 получил два специальных подкрыльевых контейнера, — в левом разместилась аппаратура SIOUX для измерения атмосферной концентрации окислов азота, в правом — аппаратура HALOX-A для измерения концентрации хлор- и бром-содержащих соединений в атмосфере.

Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика" Самолет РФ М-55 "Геофизика"

Первая научная экспедиция с участием М-55 "Геофизика" состоялась в декабре 1996 г, а спустя месяц самолет принял участие в программе исследования атмосферы Арктики APE-POLECAT. Так как самолет действует фактически в стратосфере пилоты были в герметичных высотных костюмах, к которым подключена система подачи кислорода. Самолет в рамках программы провел в воздухе около 45 часов, за которые изучались полярные стратосферные облака, "озоновая дыра" и гравитационные волны в районах Скандинавии и арктической части территории РФ.

Возможное военное применение

В начале ноября стало известно, что российские инженеры начали работы по созданию для военных нового разведывательно-ударного комплекса (РУК), в основе которого лежит самолет, способный выполнять задания на больших высотах. В качестве платформы выбрали М-55, который будет оснащен радиолокационной, радиотехнической или оптико-электронной системами разведки.

В результате российская армия может получить фактически разведывательный комплекс, который будет способен наводить на цели такие ракетные системы, как РСЗО "Смерч", "Торнадо-С" с высокоточными боеприпасами, а также тактические комплексы "Искандер".

Кроме того, целеуказания получат и машины фронтовой авиации включая вертолетные подразделения, на вооружении которых стоят ракеты ЛМУР, а также корабли-носители "Калибров". Таким образом РУК может значительно повысить эффективность, например, МиГ-31К со сверхзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту, или же морских ракетоносцев.