Космонавты-разведчики. Зачем России самолет-разведчик М-55, и что с ним не так

Британская разведка зафиксировала на российском аэродроме экспериментальный советский самолет М-55. Ранее его использовали для научно-исследовательских миссии, сейчас планируют привлечь к разведке над территорией Украины. Фокус разбирался, что это за самолет и какие перспективы шпионажа он имеет.

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Российская армия имеет ограниченные возможности для осуществления разведки над территорией Украины. Спутников, которые ей доступны, недостаточно для слежения в реальном времени за ситуацией во время войны. Поэтому РФ смахнула пыль с еще одних советских самолетов, чтобы пристроить их для слежения. Эксперты объясняют, что из этого может выйти.

5 ноября в открытом доступе появилось фото самолета М-55 советских времен "Геофизика". Редкий высотный самолет расконсервировали военно-воздушные силы РФ. До этого он находился на аэродроме "Раменское" под Москвой. Уже через две недели британская разведка рассказала, что Россия рассматривает возможность возвращения в эксплуатацию М-55, чтобы использовать его в войне с Украиной.

Лимитированная версия воздушных судов М-55

"Россия, наверное, рассматривает возможность повторного ввода в эксплуатацию советского высотного разведчика Mystic B (обозначение в НАТО M-55). Имея рабочий потолок более 70 000 футов (21 км), самолет недавно использовался для научно-исследовательских миссий. Однако его заметили с военным разведывательным оборудованием, разработанным для использования на российских истребителях", — отметили британские разведчики.

М-55 — самолет советского производства, разработанный в 1960-1980-х годах. Это — стратосферный разведчик, который мог бы быть незаметным и недосягаемым для наземных средств из-за большой высоты полета. Его максимальная дальность полета — до 5 тыс км. М-55 не был серийным самолетом, таких машин было изготовлено всего несколько.

Да и использовался он недолго. Уже когда был выпущен и ушел в небо в 1988-м, то потерял актуальность — появилась космическая разведка, поэтому его законсервировали. Использовали его россияне только в исследовательских целях как платформу для изучения Земли.

С "расширенными" возможностями самолета

Эксперты Украинского милитарного центра отмечают, что недавно в сети появились фотографии, на которых изображен один из этих самолетов, оснащенный блоком управления, который обычно используется тактическими бомбардировщиками Су-34 при выполнении задач радиоэлектронной разведки. Поэтому, возможно, в связи с этим возникло предположение, что М-55 может вернуться на службу и будет заниматься целеуказанием над территорией Украины или даже за ее пределами. В частности, минобороны Британии предполагает это и отмечает, что использовать М-55 в боевых операциях Россия решилась из-за трудностей "создания адекватного потенциала разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогносцировки".

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"Его способность летать на большой высоте позволяет оборудованию работать на безопасном расстоянии", — рассказали в разведке и уточнили, что, вероятно, это будет происходить и над территорией Украины.

Особенность этих самолетов заключается в том, что самолет летает достаточно высоко — на границе стратосферы и атмосферы. И Украина не может сбить его — средства для этого отсутствуют.

Американские беспилотники MQ-9 Reaper в 2016-2017 годах летали над Крымом на высоте 15 тысяч метров Фото: U.S. Navy Photo

"Подобная ситуация была тогда, когда над Крымом летали американские беспилотники MQ-9 Reaper в 2016-2017 на высоте 15 километров, когда россияне еще не завели на полуостров С-400. Они видели их на высоте, даже поднимали самолеты, пытаясь сбить, но неудачно. Когда появились С-400, американцы стали очень осторожно это делать", — говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов.

Сейчас россияне могут использовать М-55 в качестве высотного разведчика, в частности для выполнения ракетных ударов по Украине.

"Некий аналог американского U-2, который до сих пор используется США, есть в штате американских военно-воздушных сил, — продолжает аналитик, — Например, в случае, когда россияне наносят удары по инфраструктурным объектам, кроме разведки на месте коллаборантами, которые пишут и снимают для них все, им нужны объективные данные — насколько этот объект поврежден в результате удара. Речь идет о доразведке. А проводить ее им нечем, когда инфраструктурные объекты далеко от приграничья или прифронтовой зоны. Если произошло что-то в Селидовом или Краматорске, просто поднимают "орлан" — сразу видят картину. Они считают, если поднимут "геофизику", то смогут, как американцы, с помощью беспилотников на большой высоте ходить и снимать необходимую информацию".

Но при этом стоит упомянуть, что эксплуатация М-55 достаточно дорогая, ведь это искусственный самолет, изготовленный фактически в единичном экземпляре.

РФ использует самолеты А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления для управления наземными операциями Фото: РИА Новости

Да и пилотов найти непросто. Они должны пройти специальную подготовку. В советские времена такая была. Но сейчас даже самым молодым из тогда подготовленных пилотов уже много лет — вряд ли они могут летать. Возможно, нынешние пилоты могли проходить определенные экспресс-курсы. Специалисты говорят, в таких полетах ничего сложного нет — не надо использовать оружие, просто выйти на курс, наматывать круги. Основное — это физическое здоровье, потому что такие полеты считаются на грани человеческих возможностей. Чтобы подниматься на такие высоты, надо иметь соответствующее здоровье, подготовку, надевать специальный костюм, который уменьшает нагрузку. Важно пройти тренировку, чтобы не потерять, скажем, сознание. Фактически таких пилотов готовили как космонавтов. И готовили в советские времена. Сейчас технологии ушли далеко вперед. В Америке есть самолеты, которые летают на таких высотах, устраиваются даже космические прогулки на сверхсовременных аппаратах, с компенсаторами. Но если мы говорим об этом самолете, то речь идет о совершенно других возможностях.

Нехватка разведданных у российской армии

Эксперты признают: у россиян огромная проблема с разведывательной информацией, а во время войны она им нужна постоянно. Они бы хотели получить, к примеру, китайские аэростаты, которые не так давно были замечены над территорией США, но Пекин их поставлять Москве не будет.

Жирохов отмечает, что у РФ сейчас нет полноценной спутниковой группировки на орбите для того, чтобы в онлайн-режиме, как это делают западные и американские военные, отслеживать ситуацию. Сейчас они пользуются авиацией. В частности, дальнего радиолокационного обнаружения и управления — А-50. Но их также не так много в РФ.

"Именно поэтому они вспомнили о "геофизике", которая имеет радар бокового обзора, — говорит он, — Этот самолет может идти на большой высоте и отслеживать разведывательную информацию в режиме онлайн. Эта функция в него не закладывалась. Он должен был использоваться для научных целей".

Американский разведчик Lockheed U-2 на службе с конца 1950-х годов и до сих пор не собирается на отдых Фото: Wikipedia

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец говорит, что в случае, если у России есть аппаратура, которая способна рассмотреть местность на высоте 20 км, тогда можно использовать машину. Если нет — пользы от таких полетов не будет.

Напомним, британская разведка писала, что речь идет о контейнерах радиотехнической разведки, которые использовались в учениях 2021 года для применения на самолетах Су-34, Су-35. "Скорее, эти самолеты используются для отработки некоторых новых контейнеров разведки, которые затем могут использоваться на штатных самолетах российских воздушных сил", — говорят в Defense Express.

В то же время Михаил Жирохов сомневается, что этот самолет еще советских времен россияне могли модернизировать.

"Вряд ли его связали в одну сеть с другими самолетами, чтобы это был воздушный командный пункт. И вряд ли его вообще модернизировали, чтобы использовать как самостоятельную единицу. На нем позднесоветская авионика, которая по современным меркам устарела. Это все равно, что сравнивать современные мобильные телефоны с образцами двадцатилетней давности. Поэтому и качество полученной информации будет непутевой", — добавляет он.

Конечно, россияне могли установить на самолет качество примитивных китайских приборов. Но тогда речь идет о внесении изменений в конструкцию самолета — изменение параметров, характеристик, что осуществить не так просто. Нужно проводить новые испытания, чтобы вводить машину в эксплуатацию. На это надо потратить минимум полгода, а то и больше.

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