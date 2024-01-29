Китай разместил четыре корабля вокруг Тайваня для постоянной дислокации, — СМИ

Один корабль Китая постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону которых Япония считает своими территориальными водами.

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Китай направил четыре военных корабля, которые постоянно будут находиться вблизи Тайваня. Об этом сообщает Yomiuri.

Таким образом военные КНР, как говорится в сообщении, проверяют, какой будет ситуация в случае возникновения чрезвычайных событий на Тайване. Суда имеют целью заблокировать подход американских и других сил в сочетании с военными кораблями, которые постоянно дислоцируются вблизи границ Идентификационной зоны противовоздушной обороны (ADIZ). Ее Китай в одностороннем порядке установил над Восточно-Китайским морем. Такую информацию изданию подтвердили несколько японских чиновников.

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В августе 2022 года Китай резко выступил против визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР провела масштабные военные учения вокруг Тайваня. С тех пор там постоянно находятся четыре корабля, преимущественно фрегаты.

Корабли дислоцируются вокруг острова Йонагуни на Окинаве, самом западном острове Японии, один — между островом Йонагуни и Филиппинами, и по одному — в водах к юго-западу и северу от Тайваня. Кроме того, одно судно постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону которых Япония считает своими территориальными водами.

Китай усиливает свой потенциал, который ограничивает военную деятельность других стран вблизи собственных берегов. Стратегия направлена на то, чтобы предотвратить вероятное движение американских войск внутрь "Первой островной линии", которая соединяет острова Нансэй и Филиппины. "Первая островная линия" может примерно совпадать с позициями китайских военных кораблей, которые постоянно дислоцируются вблизи китайской границы ADIZ и на востоке вокруг Тайваня.

Напомним, 22 января Тайвань обнаружил шесть воздушных шаров КНР вблизи границ. Неофициальным барьером между Тайванем и Китаем ранее была именно срединная линия Тайваньского пролива, над которой пролетели аэростаты.