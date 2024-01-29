Китай розмістив чотири кораблі навколо Тайваню для постійної дислокації, – ЗМІ

Один корабель Китаю постійно перебуває на північний захід від спірних островів Сенкаку (Дяоюйдао) у Східнокитайському морі, зону яких Японія вважає своїми територіальними водами.

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Китай направив чотири військові кораблі, які постійно перебуватимуть поблизу Тайваню. Про це повідомляє Yomiuri.

У такий спосіб військові КНР, як йдеться у повідомленні, перевіряють, якою буде ситуація в разі виникнення надзвичайних подій на Тайвані. Судна мають на меті заблокувати підхід американських та інших сил у поєднанні з військовими кораблями, які постійно дислокуються поблизу кордонів Ідентифікаційної зони протиповітряної оборони (ADIZ), яку Китай в односторонньому порядку встановив над Східнокитайським морем. Таку інформацію виданню підтвердили кілька японських чиновників.

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У серпні 2022 року Китай різко виступив проти візиту на Тайвань тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. КНР провела масштабні військові навчання навколо Тайваню. З того часу там постійно перебувають чотири кораблі, переважно фрегати.

Кораблі дислокуються навколо острова Йонаґуні на Окінаві, найзахіднішому острові Японії, один — між островом Йонаґуні і Філіппінами, і по одному — у водах на південний захід і північ від Тайваню. Окрім того, одне судно постійно перебуває на північний захід від спірних островів Сенкаку (Дяоюйдао) у Східнокитайському морі, зону яких Японія вважає своїми територіальними водами.

Китай посилює свій потенціал, який обмежує військову діяльність інших країн поблизу власних берегів. Стратегія спрямована на те, щоб запобігти ймовірному руху американських військ всередину "Першої острівної лінії", яка з'єднує острови Нансей і Філіппіни. "Перша острівна лінія" може приблизно збігається з позиціями китайських військових кораблів, які постійно дислокуються поблизу китайського кордону ADIZ і на сході навколо Тайваню.

Нагадаємо, 22 січня Тайвань виявив шість повітряних куль КНР поблизу кордонів. Неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм раніше була саме серединна лінія Тайванської протоки, над якою пролетіли аеростати.