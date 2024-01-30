"Африканский корпус": Кремль собирает 20-тысячное войско наемников

РФ планирует начать открывать свои базы в пяти дружественных странах Африки, чтобы восстановить влияние времен холодной войны.

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Россия проводит политику расширения влияния в Африке. По всему контингенту планируется нанимать жителей стран для замены контингента "вагнеровцев". Об этом сообщает Bloomberg.

Кремль собирает Африканский корпус, чтобы создать сеть военных баз, которые будут подконтрольны Министерству обороны. Москва пытается возродить влияние времен холодной войны на континенте в период резкого уничтожения влияния Запада. Также это позволит консолидировать контроль над бизнес-сетью "Вагнера" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие ископаемые.

"Со стороны Кремля это признание того, что есть возможность использовать это. Если это будет формализовано, особенно с выводом французских войск, это, безусловно, станет гораздо более значительным и потенциально длительным сдвигом в геополитической и дипломатической расстановке сил", — заявил бывший спецпосланник США в Сахеле Джей Питер Фам.

Пока неизвестно, сможет ли РФ найти солдат, которые пойдут наемниками, но ЧВК "Вагнера" на пике имела не более 2 тысяч военных. Однако кроме этого Кремль ищет наемников для войны против Украины. По данным издания, они стремятся завербовать от 250 тысяч военных.

Россия планирует развернуть Африканский корпус в пяти дружественных странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере. Авторы также отмечают, что если РФ заменит боевиков "Вагнера" на своих наемников, то они не смогут отрицать собственную причастность к военным преступлениям в Африке.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в Африке Молли Фи выразила обеспокоенность тем, что России удастся заключить соглашение о военном присутствии в Нигере, где США имеют большую базу беспилотников.

Напомним, 25 сентября Франция решила вывести войска и посла из Нигера.

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