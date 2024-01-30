Польские военные выкатили броневик Rosomak с новыми турелями ZSSW-30 (фото)

Боевой модуль оснащен автоматической пушкой Mk44S Bushmaster II калибра 30 мм и ПТРК с управляемыми ракетами Spike LR/LR2.

Related video

Бойцы 21-й стрелковой бригады Войска Польского на полигоне в Нова-Дембе провели первые боевые стрельбы на бронетранспортере Rosomak, который оснащен башенной системой ZSSW-30. Об этом сообщает Defence 24.

Обозреватели пишут, что модернизированная версия многоцелевой бронемашины Rosomak получила беспилотный модуль, продемонстрировав новые возможности вооружения. Установка была оснащена автоматической пушкой Mk44S Bushmaster II калибра 30 мм, спаренным с ней универсальным пулеметом UKM-2000C калибра 7,62 мм и спаренной пусковой установкой противотанковых управляемых ракет Spike LR/LR2.

Генштаб польской армии сообщил, что высокотехнологичные бронемашины Rosomak гарантируют высокую боевую эффективность. Высокий коэффициент мощности обеспечивает транспортеру высокую скорость и хорошую маневренность, в том числе на труднопроходимой местности.

Дистанционно управляемая турель ZSSW-30, разработанная в сотрудничестве с WB Electronics, планируется к установке на польские машины Rosomak и новые БМП Borsuk. В прошлом году Министерство обороны Польши разместило заказ на 70 автоматических турелей, которые производит польская компания Huta Stalowa Wola (HSW).

"На данный момент польские военные заказали 70 экземпляров БТР Rosomak, оснащенных турельной установкой ZSSW-30. Первые полевые испытания представляют собой еще один шаг в развитии боевых возможностей "Железной дивизии", — отметили обозреватели.

Важно

В Украине впервые показали польские БМП Rosomak (видео)

Напомним, Польша намерена приобрести более 200 бронетранспортеров Rosomak с боевыми модулями ZSSW-30. Армия приобретет 58 БТРов с израильским Spike, остальные машины будут оснащены другими противотанковыми комплексами.