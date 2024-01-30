"Придется работать за троих": тяжелее всего будет после войны, — генерал ВСУ Марченко (видео)

Военный Дмитрий Марченко поделился, что надеется на окончание войны в этом году. Однако, по его словам, тогда украинцы будут вынуждены "закатать рукава".

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После завершения войны в Украине будет еще сложнее. Об этом заявил украинский военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в эфире программы "В гостях у Гордона", вышедшей 29 января.

"Я вам скажу, что после окончания войны — это будут наши самые тяжелые времена. Вы же понимаете, что уже столько помощи нам уже никто не будет оказывать", — сказал он.

Генерал предупредил, что украинцам придется самим "закатывать рукава" и отстраивать страну.

"Нам очень сильно надо будет сосредоточить внимание на раненых бойцах, на семьях погибших бойцов. То есть нам каждому надо уже сейчас понимать, что нужно будет работать одному человеку за троих", — объяснил Марченко.

По его словам, только при таких условиях защитникам и их родным можно будет обеспечить достойное существование и показать, что государство заботится о них.

"Каждый человек должен понимать, что он должен работать за троих", — подытожил военный.

Когда закончится война в Украине?

Генерал отметил, что на этот вопрос никто не даст ответа.

"Я очень надеюсь, что она закончится до конца этого года. Я думаю, что все же найдутся какие-то решения", — добавил он.

Марченко подчеркнул, что решать какие-то вопросы оружием в XXI веке — глупо. Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин умрет, и россияне "прозреют".

Интервью с Дмитрием Марченко (о завершении войны в Украине — с 1:00:45)

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