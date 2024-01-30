"Это означало бы большие проблемы": Кулеба отрицает, что Сийярто и Орбан пророссийские политики

Глава МИД отметил, что это разбивает признание венгерскими представителями суверенитета Украины. По его словам, независимо от "различных заявлений" нельзя допускать нарушения двусторонних отношений.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился с тем, что его венгерский коллега Петер Сийярто и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делают пророссийские заявления. Об этом известно из интервью, опубликованного в издании Telex 30 января.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они провенгерские. Если бы они были пророссийскими, то Петр бы на нынешней встрече не заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", — отметил Кулеба.

Он подтвердил, что Сийярто выступает за мирные переговоры с Россией и не верит в решение конфликта военным путем. Украинский министр подтвердил, что в этом вопросе его позиция отличается. По его словам, Россию можно заставить к содержательным переговорам только по результатам на фронте.

"Если бы мы садились за стол переговоров без этого, Россия лишь выиграла бы время, которое бы использовала для подготовки к продолжению борьбы с еще большей динамикой", — объяснил глава МИД.

Он также упомянул заявление венгерского политика о том, что в случае распада Украины Будапешт будет претендовать на Закарпатье.

"В каждой стране своя внутриполитическая ситуация, в каждой стране звучат разные заявления, но мы не можем допустить, чтобы они нарушили наши двусторонние отношения", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, речь идет о лидере венгерской ультраправой партии Ласло Тороцкаи. Он заявил, что в случае "прекращения государственности" Украины из-за войны Венгрия будет претендовать на Закарпатье.

29 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто встречался с Дмитрием Кулебой в Ужгороде. Страна сформировала список из 11 пунктов-просьб к Украине, обсуждение касалось прав нацменьшинств.