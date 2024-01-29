"Просьбы в 11 пунктах": Кулеба провел переговоры с главой МИД Венгрии в Ужгороде

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, нет никаких вопросов, которые нельзя было бы решить путем диалога.

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29 января на встрече с представителями Украины в Ужгороде, которая длилась 6 часов, глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил Украину вернуть права национальному меньшинству, которые были до 2015 года, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что именно вопросу прав национальных меньшинств была посвящена значительная часть встречи.

"Провели чрезвычайно подробный и развернутый разговор, прошлись по всем двусторонним вопросам. Безусловно нами — и венгерской, и украинской сторонами — движет обоюдный интерес развивать добрососедские отношения друг с другом. И мы выходим из того, что нет никаких вопросов, которые нельзя было бы решить или урегулировать в двустороннем диалоге", — заявил Кулеба, добавив, что беседу можно характеризовать тремя словами: открытость, искренность и конструктив.

Сообщается, что представители Венгрии сформулировали просьбу в 11 пунктах. Киев, в свою очередь, стремится к окончательному урегулированию этого вопроса с Будапештом и создаст спецкомиссию под эгидой МИД. По словам Дмитрия Клубы, через 10 дней будет представлено конкретное понимание относительно того, что требуется.

Руководитель ОП Андрей Ермак, в свою очередь, сказал, что Украина и Венгрия сегодня сделали "очень мощный шаг" к встрече Зеленского с Орбаном.

Напомним, что 25 января в Венгрии заявили, что не против создания нового военного фонда ЕС для Украины.

Также сообщалось, что в ЕС рассматривают жесткие меры в отношении Венгрии, блокирующей помощь Украине.