По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством, его приказами и требованиями. Отдельно офицер напомнил, сотрудники ТЦК, в основном, ранее уже были на фронте и имеют ограниченную пригодность к службе.

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В Украине многие выражают недовольство по поводу поведения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Вместе с тем, их действия соответствуют актуальному законодательству. Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии изданию "24 Канал".

В случае одобрения народными депутатами изменений в законопроект о мобилизации, работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки могла бы претерпеть трансформации, что устранило бы все возникшие претензии общества.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не осуществляли "вылавливание" людей на улицах и не вручали им повестки.

"С одной стороны, президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны, говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством", — сказал Тимочко.

Он отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в основном, являются людьми, прежде уже служившими на фронте или имеющими ограниченную пригодность к военной службе в составе регулярной армии. У них есть установленная процедура вручения повесток, и они действуют в строгом соответствии с этим порядком.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества и для военных нет. Это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их", – отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Введение новых законов о проведении мобилизации может привести к урегулированию многих спорных вопросов, включая проблемы, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что случаи применения силы к мужчинам призывного возраста со стороны работников военкоматов являются неправильными.