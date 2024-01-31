ВСУ продвинулись вблизи Горловки, а ВС РФ имеют успехи под Бахмутом, — ISW (карты)

Как утверждают вражеские милблогеры, оккупанты пытаются перехватить инициативу в районе Богдановки и Ивановского. Враг также приблизился к каналу Северский Донец на Донбассе.

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Российские оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Бахмута, однако украинским защитникам удалось восстановить утраченные позиции вблизи Горловки Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 января.

Ситуация на Бахмутском направлении

На геолокационном видео, опубликованном 29 января, видно, как российский 102-й мотострелковый полк захватывает и осуществляет зачистку позиции к юго-западу от Бахмута в дачной зоне вдоль дороги Бахмут–Ивановское.

Кроме того, как утверждал российский милблогер, оккупанты пытаются перехватить инициативу в районе Богдановки (северо-западнее Бахмута) и Ивановского (западнее Бахмута) и приблизились к каналу Северский Донец–Донбасс западнее Клещиевки (юго-западнее Бахмута).

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки. По их данным, в районе Бахмута работают подразделения российской 200-й мотострелковой бригады, 331-й и 299-й воздушно-десантные полки и 83-я отдельная гвардейская бригада ВДВ.

Оккупанты продвинулись возле Бахмута

Силы обороны продвинулись возле Горловки

Как уверяют аналитики, недавно украинские войска восстановили утраченные позиции к северо-западу от Горловки. На видео с геолокацией, опубликованном 29 января, видно, как украинские войска атакуют и захватывают несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки.

Также 30 января позиционные боевые действия продолжались вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на соответствующем участке не было.

Российские источники утверждали, что украинские войска в течение последних нескольких дней контратаковали в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине города. Кроме того, вражеские и украинские источники рассказывали о позиционных боях:

вблизи Новобахмутовки, Степного;

в районе коксохимического завода;

возле ресторана "Царская охота";

в промышленной зоне;

возле Невельского, Первомайского и Опытного.

Как добавляют аналитики, в районе Авдеевки действуют российские подразделения 9-й и 110-й ОМСБр и южноосетинского добровольческого батальона "Шторм Осетии и Алании".

ВСУ продвинулись на фронте

Напомним, 29 января аналитики Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области.

28 января военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что российские военные пытались захватить Авдеевку и атаковали город с трех сторон. По его словам, противник атаковал город "в лобовую".