"Серый волк" готовится стать в строй: армия США начнет получать новые вертолеты (видео)

Воздушные силы хотят получить новую и современную платформу, чтобы заменить устаревшие вертолеты UH-1N Huey.

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Оборонная корпорация Boeing планирует начать поставки первых вертолетов MH-139A Gray Wolf ("Серый волк") в строй Воздушных сил США. Об этом сообщает Defense News.

Компания Boeing завершила строительство первого серийного вертолета Gray Wolf в конце декабря. Сейчас борт проходит летные испытания на заводе компании Leonardo. Параллельно продолжается процесс прохождения сертификационных испытаний Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Воздушные силы США планируют приобрести до 80 вертолетов Gray Wolf для замены UH-1N Huey. Вертолеты будут использовать для патрулирования ракетно-ядерных полигонов, а также для транспортировки высшего военного руководства. Военные заказали первую малую серию из 13 вертолетов.

Grey Wolf — это военизированная версия коммерческого вертолета AW139 Leonardo. Трудности в интеграции военных систем с конструкцией коммерческих вертолетов и задержки в процессе сертификации FAA замедлили выполнение программы MH-139.

"Мы стремимся продвигать эту программу и достигли еще одной важной вехи с первым серийным самолетом. Это достижение открывает нам путь к завершению выдающихся испытаний и приближению к критически важному для ВС США вертолету", — заявил Азим Хан, директор программы Boeing MH-139.

Преимуществом Gray Wolf над Huey является дальность полета, скорость и грузоподъемность. По данным Boeing, новая платформа будет летать на 50% быстрее, на 50% большее расстояние и на 5000 фунтов большую грузоподъемность.

Напомним, 23 ноября Boieng писал о готовности к серийному производству вертолета MH-139A Gray Wolf.

3 ноября стало известно, что Boeing рассчитывает передать Воздушным силам США третий и четвертый истребители F-15EX Strike Eagle II.