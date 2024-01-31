"Как перепуганные крысы": ветеран АТО пригрозил уклонистам, что их могут "зачистить" (видео)

Евгений Дикий убежден, что организатором антимобилизационного движения в Украине является Россия. По его словам, уклонистов собирают вокруг себя опытные "провокаторы".

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Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что российские агенты организуют антимобилизационное движение в Украине. Об этом известно из интервью, опубликованного "Новинарней".

Ветеран рассказал, что в Украине действуют активисты, которые выступают против мобилизации. В частности, они были замечены в Киеве и в западных регионах.

Дикий подчеркнул, что уклонист, который годами не выходит из квартиры или ездит в багажнике через блокпосты, — это другая история. В Украине сейчас есть уклонисты, которые объединяются и руководствуются "лидерами".

"Вот сами лидеры — это абсолютно не то же самое, что и уклонисты, которых они вокруг себя собирают. Лидеры — это именно профессиональные провокаторы, преимущественно с многолетним опытом", — отметил эксперт.

Он отметил, что речь идет о "классическом наборе" российской агентуры. "Лидеры" уклонистов имеют типичный блок идей, которые продвигают в Украине, пытаясь расшатать ситуацию.

"Эти профессиональные провокаторы сейчас собирают вот таких испуганных. Но испуганные уклонисты, когда они собираются уже в стайку, то это как испуганные крысы. А испуганные крысы, они когда в стайке, то кусаются", — заявил ветеран АТО.

Он объяснил, что цель России — сделать организованное антимобилизационное движение в Украине. Аналитик отметил, что нежелание идти на войну — естественное, и с этим нужно работать. Однако такое движение — это "испытание" для государства, и бороться с этой сетью должны правоохранители.

"А вот если правоохранительные органы свою работу не выполнят, и мы доиграемся до ситуации, когда они уже будут собираться по 80 (человек, — ред.), тогда придется таким как я брать это в свои руки. У нас достаточно для этого и рук, и железа, и решимости", — пообещал Дикий.

По его словам, ветераны могут "зачистить" организованных уклонистов, что "места не останется". Эксперт добавил, что это будет за пределами правового поля, и такой крайности очень не хотелось бы.

Интервью с Евгением Диким (об организованных уклонистах — с 52:38)

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