"Большинство технологий не работают": "Редис" рассказал о лучшем оружии в войне

По словам подполковника Дениса Прокопенко, будущее будет за единой системой, которая будет охватывать всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и самого ценного ресурса – пехоты.

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Украине необходимо стремиться к разностороннему развитию не только в области вооружения и технологий, поскольку это не является основным аспектом в сухопутной войне. Основополагающую роль играет личный состав, особенно пехота. Об этом заявил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис "Редис" Прокопенко во время военной конференции EstMil.tech 2024, которая проходила в Эстонии.

"Редис" подчеркнул, что в случае, если противник обладает развитой системой противовоздушной обороны и мощными средствами радиоэлектронной борьбы, многие передовые технологии становятся неэффективными.

Командир "Азова" отметил, что эффективность любой системы должна быть проверена в реальных боевых условиях, где противник является значительным вызовом.

"Многие вещи работают, когда противник бегает в тапочках и ездит на верблюдах, но не работают против регулярных войск в большой сухопутной войне с преимуществом противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий. Поэтому мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов". Лучшее оружие – это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник – новейшие надежные технологии", – заявил Редис.

Он подчеркнул, что будущее принадлежит единой системе, охватывающей всеобъемлющее развитие не только в области вооружения и технологий, но и важнейшего ресурса – пехоты.

"Редис" также заявил, что за почти 10 лет войны между Россией и Украиной произошел значительный технологический прогресс в области автоматизированных систем управления боем и робототехники. Эти изменения существенно повысили уровень информированности командиров и сделали вооруженные силы более эффективными.

"Казалось бы, что с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой. Большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем. Конечно, технологии – это будущее, но в первую очередь война – это искусство, а не просто гонка технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать из-за мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его", – подчеркнул командир "Азова".

Напомним, по информации Politico, у американцев существует аналогичный вариант такой бомбы воздушного базирования, а вот версия наземного базирования пока еще не поступила на вооружение армии США. Поэтому после успешного завершения Пентагоном испытания GLSDB, фактически Украина должна стать первой страной, применившей эту бомбу в бою.