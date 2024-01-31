Новітні технології без добре підготовленої піхоти не працюють: "Редіс" про найкращу зброю

За словами підполковника Дениса Прокопенка, майбутнє буде за єдиною системою, що охоплюватиме всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й найціннішого ресурсу — піхоти.

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Україні необхідно прагнути до різнобічного розвитку не тільки в галузі озброєння і технологій, оскільки це не є основним аспектом у сухопутній війні. Основоположну роль відіграє особовий склад, особливо піхота. Про це заявив командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис "Редіс" Прокопенко під час військової конференції EstMil.tech 2024, що відбувалася в Естонії.

"Редіс" підкреслив, що в разі, якщо противник володіє розвиненою системою протиповітряної оборони і потужними засобами радіоелектронної боротьби, багато передових технологій стають неефективними.

Командир "Азова" зазначив, що ефективність будь-якої системи має бути перевірена в реальних бойових умовах, де противник є значним викликом.

"Багато речей працюють, коли противник бігає в капцях і їздить на верблюдах, але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою супротивника в усіх аспектах, зокрема й у застосуванні технологій. Тому ми зробили для себе висновок, який став основою нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді "Азов". Найкраща зброя — це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник — новітні надійні технології", — заявив "Редіс".

Він наголосив, що майбутнє належить єдиній системі, що охоплює всеосяжний розвиток не тільки в галузі озброєння і технологій, а й найважливішого ресурсу — піхоти.

"Редіс" також заявив, що за майже 10 років війни між Росією та Україною стався значний технологічний прогрес у галузі автоматизованих систем управління боєм і робототехніки. Ці зміни суттєво підвищили рівень поінформованості командирів і зробили збройні сили більш ефективними.

"Здавалося б, що з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою. Більшість вважає, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою в найближчому майбутньому. Звісно, технології — це майбутнє, але насамперед війна — це мистецтво, а не просто перегони технологій, у рамках яких солдат починає стагнувати через думку про те, що роботизована техніка повністю замінить його", — наголосив командир "Азова".

Нагадаємо, за інформацією Politico, в американців існує аналогічний варіант такої бомби повітряного базування, а от версія наземного базування поки що не надійшла на озброєння армії США. Тож після успішного завершення Пентагоном випробування GLSDB, фактично Україна має стати першою країною, яка застосувала цю бомбу в бою.