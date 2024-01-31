Забота о логистике: армия США тестирует прототипы тактических грузовиков (фото)

Одним из важнейших требований программы Common Tactical Truck к передовым армейским платформам являются способность поддерживать многодоменные операции и существенная экономия топлива.

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В 2024 году армия США начнет испытания четырех промышленных предложений для программы Common Tactical Truck, в рамках которой армейцам будут предоставлены тактические грузовики, обеспечивающие необходимую безопасность и мобильность на современном поле боя. Об этом 30 января сообщили обозреватели National Defence.

Программа Common Tactical Truck, или CTT, представляет собой семейство автомобилей, которые армия планирует начать поставлять в 2028 году, чтобы заменить в парке тактических автомобилей армии тягачи M915 Line Haul Tractor, M1088 Medium Tractor, Palletized Load System и Heavy Expanded Mobility Tactical Truck.

Армия заявила, что целью программы является создание тяжелых тактических машин, способных поддерживать многодоменные операции. По словам армейцев, в списке пожеланий службы к новым грузовикам лидируют возможности беспилотного вождения и активные системы безопасности.

Техника Mack Defense

Прототипы CTT компании Mack Defense оснащены полным набором передовых технологий безопасности водителя. По словам президента компании Дэвида Хартцелла, в их число входят системы предотвращения столкновений, обнаружения слепых зон, оповещения водителя, антиблокировочные тормозные системы, противобуксовочные устройства и системы динамического контроля автомобиля для помощи в ситуациях опрокидывания.

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Такой широкий список новых возможностей дополняет новые двигатели для грузовиков CTT, которые более экономно расходуют топливо, что для военной логистике имеет большое значение.

"Они хотят, чтобы машина могла работать дольше на том же количестве топлива, что и сегодня, просто потому, что на сегодняшнем театре военных действий она может не успеть дозаправиться", — сказал Хартцелл.

BAE Systems Gen 3

Вариант грузовика от BAE Systems включает в себя электродвигатель/генератор и силовую электронику для создания более эффективного вида транспорта. При этом конструкция предусматривает использование передовых материалов, таких как карбид кремния, для повышения электрической эффективности и улучшения характеристик автомобиля.

Предложение GM Defense и американской Rheinmetall Vehicles

Прототип HX3 CTT — это вариант нового поколения семейства тактических грузовиков Rheinmetall HX будет обладать такими современными возможностями, как передовые системы помощи водителю, повышенная проходимость, усиление кибербезопасности, готовность к автономной работе, повышенная живучесть и улучшенная топливная эффективность

Вице-президент Rheinmetall Vehicles Майк Милнер заявил, что платформа полностью готова к автономной работе и может интегрировать систему, обеспечивающую автономность, такую как PATH A-Kit. Это модульное решение может быть представлено в виде платформ от 4x4 до 6x6, от 8x8 до 10x10 для "для удовлетворения практически любых военных потребностей".

Прототип HX3 CTT

Автомобили ATLAS

И наконец предложение Navistar Defense основано на семействе автомобилей ATLAS — это модульный набор платформ, которые могут выполнять весь спектр задач, от логистики на дальних шоссе до передвижения по суровому бездорожью.

В рамках программы семейство машин ATLAS оснащено комплектом бронезащиты, что позволяет платформе превратиться в невероятно мобильную, высоко живучую, легко транспортируемую, агрессивную тактическую машину.

Директор по развитию Navistar Defense Майкл Грей заявил, что данная платформа способна справиться с "экстремальными военными задачами, сохраняя при этом коммерческую родословную и все преимущества, которые дает серийное производство".

В заключение обозреватели отметили, что армия США ожидала получить все прототипы для оценки к середине января. По состоянию на момент публикации ни одна из четырех промышленных групп, ни армия не сообщили о задержках в поставках.

Напомним, американские военные продемонстрировал во время учений стрельбу нового минометного транспортера AMPV M1287. Оружие предназначено для обеспечения непрямой огневой поддержки танков и способно поражать цели на дистанции 7,2 км.