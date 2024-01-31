Турбота про логістику: армія США тестує прототипи тактичних вантажівок (фото)

Однією з найважливіших вимог програми Common Tactical Truck до передових армійських платформ є здатність підтримувати багатодоменні операції та суттєва економія пального.

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У 2024 році армія США почне випробування чотирьох промислових пропозицій для програми Common Tactical Truck, у межах якої армійцям нададуть тактичні вантажівки, що забезпечують необхідну безпеку і мобільність на сучасному полі бою. Про це 30 січня повідомили оглядачі National Defence.

Програма Common Tactical Truck, або CTT, являє собою сімейство автомобілів, які армія планує почати постачати 2028 року, щоб замінити в парку тактичних автомобілів армії тягачі M915 Line Haul Tractor, M1088 Medium Tractor, Palletized Load System і Heavy Expanded Mobility Tactical Truck.

Армія заявила, що метою програми є створення важких тактичних машин, здатних підтримувати багатодоменні операції. За словами армійців, у списку побажань служби до нових вантажівок лідирують можливості безпілотного водіння та активні системи безпеки.

Техніка Mack Defense

Прототипи CTT компанії Mack Defense оснащені повним набором передових технологій безпеки водія. За словами президента компанії Девіда Хартцелла, серед них — системи запобігання зіткненням, виявлення сліпих зон, сповіщення водія, антиблокувальні гальмівні системи, протибуксувальні пристрої та системи динамічного контролю автомобіля для допомоги в ситуаціях перекидання.

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Такий широкий список нових можливостей доповнює нові двигуни для вантажівок CTT, які більш економно витрачають паливо, що для військової логістики має велике значення.

"Вони хочуть, щоб машина могла працювати довше на тій самій кількості пального, що й сьогодні, просто тому, що на сьогоднішньому театрі воєнних дій вона може не встигнути дозаправитися", — сказав Хартцелл.

BAE Systems Gen 3

Варіант вантажівки від BAE Systems містять електродвигун/генератор і силову електроніку для створення більш ефективного виду транспорту. При цьому конструкція передбачає використання передових матеріалів, таких як карбід кремнію, для підвищення електричної ефективності та поліпшення характеристик автомобіля.

Пропозиція GM Defense та американської Rheinmetall Vehicles

Прототип HX3 CTT — це варіант нового покоління сімейства тактичних вантажівок Rheinmetall HX, що буде володіти такими сучасними можливостями, як передові системи допомоги водієві, підвищена прохідність, посилення кібербезпеки, готовність до автономної роботи, підвищена живучість і поліпшена паливна ефективність.

Віцепрезидент Rheinmetall Vehicles Майк Мілнер заявив, що платформа повністю готова до автономної роботи і може інтегрувати систему, що забезпечує автономність, таку як PATH A-Kit. Це модульне рішення може бути представлено у вигляді платформ від 4x4 до 6x6, від 8x8 до 10x10 для "для задоволення практично будь-яких військових потреб".

Прототип HX3 CTT

Автомобілі ATLAS

І нарешті пропозиція Navistar Defense заснована на сімействі автомобілів ATLAS — це модульний набір платформ, що можуть виконувати весь спектр завдань, від логістики на далеких шосе до пересування по суворому бездоріжжю.

У рамках програми сімейство машин ATLAS оснащено комплектом бронезахисту, що дає змогу платформі перетворитися на неймовірно мобільну, високо живучу, легко транспортовану, агресивну тактичну машину.

Директор з розвитку Navistar Defense Майкл Грей заявив, що ця платформа здатна впоратися з "екстремальними військовими завданнями, зберігаючи при цьому комерційний родовід і всі переваги, які дає серійне виробництво".

На закінчення оглядачі зазначили, що армія США очікувала отримати всі прототипи для оцінки до середини січня. Станом на момент публікації жодна з чотирьох промислових груп, ні армія не повідомили про затримки в постачаннях.

Нагадаємо, американські військові продемонстрували під час навчань стрільбу нового мінометного транспортера AMPV M1287. Зброя призначена для забезпечення непрямої вогневої підтримки танків і здатна вражати цілі на дистанції 7,2 км.