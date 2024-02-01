Нужен долгосрочный план. Как новый президент Тайваня будет противостоять КНР

Выборы на Тайване завершились избранием продемократического кандидата Уильяма Лай Циндэ, который должен противостоять китайскому желанию "воссоединиться". В частности, улучшить систему оповещения о нарушении зоны распознавания ПВО и срединной линии Тайванского пролива.

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Каждый раз, когда китайский истребитель пересекает срединную линию Тайваньского пролива быстрее скорости звука, у тайваньских чиновников есть считанные минуты на реакцию. В течение 2023 года более 1700 китайских самолетов нарушили опознавательную зону ПВО Тайваня, 703 из них пересекли срединную линию. Среди них были истребители, бомбардировщики, беспилотники и аэростаты-шпионы, не говоря уже о кораблях и авианосцах, которые курсировали вокруг тайваньских территориальных вод. Каждое вторжение и пересечение требует принятия сложного решения.

Фокус перевел статью Томаса Дж. Шаттака и Бенджамина Льюиса о том, как новому продемократическому президенту Тайваня реагировать на давление со стороны Китая.

Став президентом в мае, Уильям Лай Циндэ будет искать способы противостоять этим повторяющимся вторжениям и принимать решения о будущем ответе Тайваня на давление Китая. Действительно, при президентстве Лая китайские вторжения, скорее всего, будут учащаться, поскольку чиновники китайской коммунистической партии рассматривают его как лидера сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня". Чтобы противостоять этой угрозе, Лай должен изменить подход Министерства национальной обороны Тайваня к попыткам запугивания со стороны Китая.

Уильям Лай Циндэ Фото: Википедия

В идеале это должно включать в себя большую прозрачность, чтобы уменьшить путаницу, и более убедительные объяснения изменений в политике, поскольку предыдущие отчеты, выпущенные Министерством обороны, менялись без четкого обоснования. Помимо прочих улучшений, Министерство обороны должно использовать международные стандарты для классификации китайских самолетов, изменить временные рамки ежедневных отчетов и предоставлять более конкретную информацию о воздушных и морских вторжениях вокруг Тайваня.

Эскалация вторжений

С 2020 года большая часть давления Китая на "серую зону" сводилась к вторжениям самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня. Это квазиофициальная воздушная граница, в пределах которой некоторые страны требуют от самолетов идентифицировать себя во время полетов, и она служит буфером за пределами территориального воздушного пространства страны.

В сентябре 2020 года Министерство обороны Тайваня начало публиковать сообщения о том, что военные самолеты Народно-освободительной армии нарушают опознавательную зону ПВО страны. В августе и сентябре того же года китайские военные совершили масштабные вторжения в опознавательную зону ПВО, в том числе пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Эти два конкретных случая, побудившие Министерство обороны к публичным действиям, произошли в ответ на визиты представителей администрации Дональда Трампа – министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара и заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кита Крача. С 1999 года до августа 2020 года китайские военные самолеты пересекали срединную линию Тайваньского пролива всего два раза – в 2019 году и в феврале 2020 года.

Китайский истребитель J-20A Фото: скриншот

После вторжений, связанных с Крачем, 16 сентября 2020 года Министерство обороны Тайваня выпустило первый в истории отчет об идентификационной зоне ПВО. С тех пор оно публиковало отчет каждый день, когда китайский военный самолет входил в опознавательную зону ПВО Тайваня. Эти отчеты якобы призваны привлечь внимание к новому виду китайского военного давления. Отчеты позволяли тайваньской и международной общественности рассмотреть угрозу в легко усваиваемом формате: это простая карта с отмеченными цветом траекториями полетов различных самолетов. Каждый читатель отчета мог увидеть, какие типы самолетов отправляет Китай и как близко они подлетают к Тайваню. Эти отчеты вызвали международный резонанс и привели к созданию открытой базы данных, в которой каталогизированы все вторжения. В период с сентября 2020 года по август 2022 года эти вторжения были в основном сосредоточены на юго-западном участке зоны, ближе к удерживаемому Тайванем острову Дунша в Южно-Китайском море, чем к самому Тайваню.

Эти вторжения значительно участились после того, как в августе 2022 года Тайвань посетила тогдашний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в результате чего была отменена линия Дэвиса – негласное разделение Тайваньского пролива, которое Пекин и Тайбэй обычно соблюдали с 1955 года. Переход от сосредоточения внимания на юго-западной части зоны к срединной линии Тайваньского пролива ознаменовал собой существенную эскалацию со стороны Пекина, который использовал визит Пелоси как предлог для внесения изменений. С августа 2022 года китайские военные самолеты нередко пересекают срединную линию несколько раз в неделю, тогда как раньше любое пересечение было серьезным инцидентом. Отчеты 2024 года сильно отличаются от изначальных отчетов 2020 года; некоторые из этих изменений являются положительными, но большинство из них – отрицательные.

Что изменилось в отчетах с 2020 года?

Поскольку с 2020 года масштабы вторжений в опознавательную зону ПВО Пекина увеличились, изменилась и реакция Тайбэя на эти инциденты, а также публичные отчеты о них – в основном это были шаги назад. Объяснение этих изменений и их обоснование показывает, как Тайвань воспринимает развивающуюся китайскую военную угрозу и реагирует на нее.

В марте 2021 года ВВС Тайваня изменили свою политику реагирования. Они больше не будут перехватывать каждый вылет. Вместо этого они будут отслеживать китайские самолеты с помощью ракет класса "земля-воздух" и передавать радиопредупреждения. Изначальная политика истощала бюджет Министерства обороны: В результате перехватов к октябрю 2020 года оно потратило почти 9% своего бюджета. Кроме того, Тайвань располагает ограниченным количеством военных самолетов для выполнения этих задач, поэтому ежедневные перехваты значительно изнашивают и без того небольшой флот.

Несмотря на изменение политики перехвата, Министерство обороны Тайваня по-прежнему будет публиковать отчеты, отслеживающие передвижение самолетов. В период с марта 2021 года по январь 2024 года количество перехватов продолжало расти, а в отчеты вносились спорадические изменения. В августе 2022 года в отчеты стали включать данные о количестве военных кораблей, курсирующих вокруг Тайваня. В ноябре 2022 года министерство обороны изменило временные рамки отчетов: вместо промежутка с 5 утра до 7 вечера раз в день – с 6 утра до 6 утра в течение двух календарных дней. В декабре 2023 года появились также китайские аэростаты наблюдения, летающие в зоне над Тайванем. Однако после президентских и парламентских выборов на Тайване в январе 2024 года Министерство обороны внесло дополнительные изменения в формат и структуру отчетов.

В марте 2021 года ВВС Тайваня изменили свою политику реагирования. Они перестали перехватывать каждый вылет

Эти изменения, внесенные 16 января, ухудшили ранее прозрачный процесс, заменив типы самолетов и приблизительные траектории полетов на зоны, через которые пролетали самолеты. Министерство обороны не стало обосновывать изменения, заявив: "Мы надеемся дать народу нашей страны максимально возможное понимание текущей ситуации, не ставя под угрозу источник наших разведданных". Если в первоначальных отчетах примерная траектория полета самолета (или группы самолетов) обозначалась определенным цветом, то в новой структуре это полностью исключено в пользу большого поля, через которое пролетели все самолеты. В новом формате неясно, где именно в зоне пролетел конкретный самолет – мы знаем только, что он пролетел где-то внутри рамки вместе с другими.

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Некоторые стороны нового формата являются улучшением по сравнению с предыдущей системой. Министерство обороны теперь официально обозначило границы де-факто опознавательной зоны ПВО Тайваня, или зоны, которая фактически используется. Новые отчеты также включают в себя временные рамки вылетов, совершенных как вокруг, так и внутри опознавательной зоны ПВО де-факто, и отмечают, как далеко пролетел самолет до ближайшего крупного города Тайваня. Хотя временные рамки достаточно широки, их обозначение все же является улучшением. Предоставление более конкретных цифр для каждого случая вторжения самолета внесло бы больше ясности. Если Министерство обороны сохранит улучшения формата января 2024 года и вернет самые сильные элементы старой системы, понимание и прозрачность военной ситуации вокруг Тайваня значительно повысятся.

Когда дело доходит до этих отчетов, Министерство обороны сталкивается с растущей проблемой легитимности, поскольку включенная в них информация меняется без предупреждения, очевидного изменения политики или четкого обоснования. Хотя доклады Министерства обороны дают общественности более полное представление о китайской военной угрозе, с которой сталкивается Тайвань, некоторые изменения – например, формат докладов, а также то, какая информация включается и исключается – вносят путаницу и снижают их полезность. Изменения снижают достоверность предыдущих отчетов. Например, аэростаты наблюдения летали в соответствующих районах до декабря 2023 года, в частности в феврале 2022 года и еще раз в феврале 2023 года. Почему Министерство обороны начало публиковать информацию о воздушных шарах в декабре 2023 года без объяснения причин? Изменения и несоответствия усложняют анализ того, что раньше было легко понять, и создают определенный уровень сомнений в отношении всей ситуации с угрозами.

Рекомендации по улучшению отчетов

После рассмотрения текущей ситуации в отношениях между двумя странами и проблем, связанных с докладами, избранный президент Лай и его новая администрация должны работать над развитием и улучшением системы, созданной при президенте Цай Ин-вэнь в 2020 году. Некоторые необходимые изменения довольно просты.

В настоящее время срок представления отчетов охватывает два дня, и это сбивает с толку. Временные рамки должны охватывать период с полуночи до полуночи в течение одного календарного дня. Двухдневный формат отчетности иногда приводил к двойному счету в двух отчетах, поэтому переход на один день (с полуночи до полуночи) должен уменьшить путаницу.

Сейчас Тайвань использует для китайских военных самолетов обозначения, отличные от международно признанных. Министерство обороны фокусируется на классификации роли отслеживаемых самолетов, а не на их конкретном типе. Например, Y-8Q, самолет противолодочной обороны, обозначается как Y-8 ASW. Поскольку разнообразие самолетов, летающих в зоне, увеличилось, эта система вызывает неопределенность в вопросе о том, какие именно самолеты задействованы. Фотографии, представленные Министерством обороны, позволили провести независимую оценку типов самолетов, но эти же кадры подтвердили, что одно и то же обозначение использовалось для нескольких самолетов. Министерство обороны должно не только вернуться к предоставлению конкретной информации о типах самолетов в своих отчетах, но и использовать для этого международно признанные обозначения.

Разграничение официальных вторжений военно-морских сил Народно-освободительной армии, вторжений сил береговой охраны Китая и действий китайской морской милиции также внесет большую ясность в вопрос о различных угрозах, с которыми Тайвань сталкивается со стороны различных частей китайского военного аппарата

Включение в отчеты информации о вторжениях военно-морских сил было показательным, поскольку маловероятно, что Народно-освободительная армия посылала самолеты только для того, чтобы запугать Тайвань. Однако в отчетах содержится лишь общая информация о количестве обнаруженных военно-морских судов. В них не указывается, какие типы кораблей совершают рейсы, где они обнаружены, как близко к Тайваню они проходят, пересекают ли они срединную линию Тайваньского пролива или как долго они находятся в определенном районе. В данном примере включение военно-морских вторжений без дополнительного контекста снижает ценность этой информации. Военно-морской элемент также не учитывает вторжения китайской береговой охраны, которая регулярно пересекает срединную линию и иногда выходит за границу 24 морских миль, а также китайской морской милиции. Разграничение официальных вторжений военно-морских сил Народно-освободительной армии, вторжений сил береговой охраны Китая и действий китайской морской милиции также внесет большую ясность в вопрос о различных угрозах, с которыми Тайвань сталкивается со стороны различных частей китайского военного аппарата.

Помимо этих конкретных изменений, приходящая администрация Лая должна разработать последовательный план и политику предоставления подобной информации общественности, а также четкую политику военного ответа Тайваня на эти вторжения. На данный момент неясно, как вооруженные силы Тайваня реагируют на конкретные угрозы: хотя мы знаем, что Министерство обороны прекратило политику перехвата каждого вылета, мы не знаем, при каких условиях происходит перехват, а также не знаем, как реагируют тайваньские ВМС и как различаются Народно-освободительная армия, китайская береговая охрана и китайская морская милиция. Из более ранних сообщений мы знаем, что 16 марта 2020 года, 22 марта 2020 года и 29 сентября 2023 года береговая охрана Тайваня подвергалась нападению незаконных китайских рыболовецких судов. Так ли редки эти столкновения? Прекратились ли они после 2023 года?

Хотя Тайбэю не обязательно публично раскрывать конкретные условия и действия, которые могут вызвать определенный ответ тайваньских военных, полное отсутствие информации создает впечатление, что Народно-освободительная армия, китайская береговая охрана и китайская морская милиция имеют возможность свободно и открыто действовать по обе стороны Тайваньского пролива. Учитывая бюджетные ограничения Тайбэя по сравнению с Пекином, вполне понятно, что не каждое воздушное и морское вторжение должно требовать ответа. Однако, поскольку Тайвань уделяет приоритетное внимание разработке недорогих беспилотников для подготовки к обороне острова от китайского военного вторжения, тайваньские военные должны начать использовать недавно приобретенные беспилотники для мониторинга и записи действий китайских военных, правоохранительных органов и ополченцев в Тайваньском проливе. Это также позволит Тайваню фиксировать вторжения и увеличить собственное присутствие в своей идентификационной зоне ПВО.

Решение опубликовать эти отчеты в сентябре 2020 года было разумным политическим выбором, учитывая китайскую военную угрозу. Однако чем дольше публикуются отчеты, тем больше вопросов возникает на основании известных действий Народно-освободительной армии, а также изменений в отчетах. Вступающей в должность администрации Лая необходимо продумать, как реагировать на эти угрозы со стороны Пекина и что она хочет донести до широкой общественности. Мы выступаем за радикальную прозрачность, поскольку она прояснит природу и масштаб ежедневных угроз, с которыми сталкивается Тайвань, его вооруженные силы и народ.

Об авторах

Томас Дж. Шаттак – старший менеджер программ в Perry World House при Университете Пенсильвании, участник внешнеполитической инициативы NextGen Foreign Policy for America, программы молодых лидеров Тихоокеанского форума, а также гостевой научный сотрудник Глобального института Тайваня.

Бенджамин Льюис – независимый оборонный аналитик, живущий в Вашингтоне, округ Колумбия, и специализирующийся на вопросах Народно-освободительной армии и Тайваня. Один из основателей PLATracker – сайта, который отслеживает военную активность и события в Китае.