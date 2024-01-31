700 тысяч боеприпасов за год: Турция и Китай помогли России утолить "снарядный голод", — СМИ

По информации журналистов, на Турцию приходится почти половина всех сырьевых поставок, на Китай — 30%.

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Несмотря на международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на порядок нарастила импорт нитроцеллюлозы — это основной компонент боевых порохов и взрывчатки. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на таможенные данные, которые оказались в их распоряжении.

Главными поставщиками такого компонента выступили турецкие и китайские компании. Сообщается, что на Турцию приходится почти половина всех поставок, на Китай — 30%.

Из-за непрямого импорта, через третьи страны, выросла и цена. В 2021 году килограмм нитроцеллюлозы стоил в РФ примерно 2,9 доллара, а в 2023 году — уже свыше 4.

РФ также закупала сырье в странах СНГ, с учетом этих объемов за год в РФ произвели начинку примерно для 700 тысяч боеприпасов.

Напомним, что по оценкам Foreign Affairs, даже американской армии, возможно, не хватило бы возможностей преодолеть российские оборонительные построения в Украине.

Также сообщалось о возможностях "крылатой" бомбы GLSDB, которую Украина применит в бою первой. Новый боеприпас поражает тыловые цели противника с большей точностью, чем стандартные ракеты М142 HIMARS и М270. Дальность полета бомбы — порядка 150 км.