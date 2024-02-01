"Менеджер президента": у Зеленского отреагировали на слухи об увольнении Залужного (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, глава государства может ставить определенные задачи своим подчиненным и оценивать результаты. Идет не политический процесс, а война.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный является менеджером президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы – Украина".

По его словам, дискуссия касательно слухов об увольнении Залужного Зеленским выглядят странно.

"Может ли быть дискуссия? Для меня это вообще странно выглядит. Все же, это вертикаль президента, это менеджер президента – я имею в виду главкома, в целом говорю. Это непосредственно его вертикаль, он занимается войной в формате верховного главнокомандующего", — сказа Подоляк.

Он также отметил, что Зеленский может ставить определенные задачи своим подчиненным и оценивать результаты. Идет не политический процесс, а война.

По словам Подоляка, есть необходимость давать оценку не только действиям, но и планам на будущее. Это нормальный процесс.

"Для меня это вообще странно, потому что во время войны политическая конкуренция на уровне генералитета и политики выглядит так себе. Между тем, есть же официальное опровержение этой информации. Далее-смотрим, как будут развиваться события. Если будут какие-то изменения, будем об этом говорить. Пока изменений нет", — добавил он.

Подоляк об увольнении Залужного (смотреть с 5:50)

Ранее издание Financial Times писало, что увольнение Залужного вызовет "бурю" среди военных и гражданских украинцев, ведь генерал "пользуется огромной поддержкой".

Кроме того, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не принимал решение об отставке генерала Залужного.