По данным журналистов, премьер Венгрии Виктор Орбан действует так, что это прямо противоречит фундаментальным интересам безопасности союзников Венгрии в Европе и США.

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Недовольство со стороны Запада по поводу действий Виктора Орбана достигло критической отметки, однако европейские лидеры нашли разумное решение этой проблемы. Об этом пишет FT.

Венгерский политик Виктор Орбан систематически блокирует предложенный Европейским союзом четырехлетний план помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, а также отдельный фонд для финансирования оружия, боеприпасов и военной подготовки. В настоящее время он неясно тянет с ратификацией вступления Швеции в НАТО, аналогично поступая с Финляндией. Однако его мотивы остаются неясными.

В отличие от Турции, которая придерживалась своей позиции до получения заверений от Стокгольма относительно обращения с курдскими экстремистами и обещаний от США относительно истребителей F-16, Орбан не раскрывает своих требований. Это не просто деловая позиция, а скорее, это проявление нелояльности.

В период военных действий на европейском континенте Виктор Орбан принимает шаги, которые прямо противоречат основным интересам безопасности союзников Венгрии в Европе и США. Он открыто высказывает поддержку возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Недавно США публично обвинили его в действиях, которые поощряют интересы Владимира Путина.

Их разочарование настолько глубоко, что некоторые представители в Европейском союзе начинают рассматривать возможность принятия мер возмездия. Официальные лица в Брюсселе разработали стратегию подорвать экономику Венгрии, в случае, если Виктор Орбан не перестанет блокировать соглашение о помощи Украине со стороны ЕС. План заключается в том, чтобы убедить другие страны-члены ЕС в том, чтобы они больше не направляли евро в Будапешт. Союзники планируют ослабить национальную валюту Венгрии, форинт, и подорвать доверие инвесторов, что, в свою очередь, может поддать давление на Орбана и вынудить его изменить свою позицию.

Напомним, 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это решение стало "победой всей Европы".

15 декабря в СМИ сообщили, что Украина вряд ли сможет вступить в ЕС до 2030 года. Одной из причин этого журналисты считают войну и бедность в стране. В частности, "стоимость" членства Украины в Евросоюзе называют — 186 миллиардов евро.