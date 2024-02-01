Публиковал видео в Youtube: блогер из Китая регулярно снимал работу ПВО в Украине

На суде мужчина признал вину и заявил, что больше не будет снимать отработки ЗРК. Также он выразил свою поддержку ВСУ.

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В Одессе блогера из Китая приговорили к испытательному сроку за его регулярные съемки систем ПВО и последующую публикацию материалов в интернете. Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы.

В соответствии с решением суда, гражданин Китая в мае, июле и августе 2023 года фиксировал видеозаписи, демонстрирующие функционирование систем ПВО, и выкладывал их на своем канале на YouTube.

Из снятых кадров была возможность определить местоположение систем ПВО и оценить количество используемой техники.

В ходе судебного разбирательства китайский блогер признал свою вину и выразил раскаяние. Он заявил, что извлек из произошедшего урок и больше не намерен снимать материалы о работе систем ПВО. Кроме того, китаец подчеркнул свою поддержку Украины и Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

При рассмотрении дела суд учел "искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, то, что подсудимый активно поддерживает и перечислил средства на нужды ВСУ, осуществляет предпринимательскую деятельность, уплачивая налоги".

"Суд принимает также во внимание, что обвиняемый придерживается проукраинской позиции и негативно настроен в отношении захватнических действий российской федерации, активно поддерживает и перечислил средства на нужды ВСУ в сумме 150000 гривен, что подтверждено в судебном заседании, осуществляет волонтерскую деятельность в пользу ВСУ, что и дальше будет всячески способствовать приближению победы Украины", — говорится в материалах следствия.

Суд признал иностранца виновным по ч.2 ст.114-2 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Блогер из Китая регулярно снимал работу ПВО в Украине и публиковал видео в Youtube

Напомним, что осенью 2023 года Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность двух жителей Одессы, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.